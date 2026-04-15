Nữ ca sĩ mặc bikini gợi cảm, khiến cả giải chạy nội y "đứng hình" dõi theo

Giữa không khí sôi động của Bikini Run Chanthaburi diễn ra vào cuối tháng 3/2026, nơi hàng trăm VĐV cùng hòa mình vào đường chạy 5km ven biển, một khoảnh khắc đã khiến toàn bộ sự chú ý như “khựng lại”. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ Marine Penpitcha Pramcharoen trong bộ bikini thể thao gợi cảm, đầy tự tin.

Trên nền cát trắng và sóng biển Chao Lao Beach, Marine bước vào đường chạy với thần thái của một nghệ sĩ hơn là một vận động viên thuần túy. Không cần hiệu ứng phô trương, chính phong thái sân khấu quen thuộc cùng hình thể săn chắc đã giúp cô lập tức trở thành tâm điểm, khiến nhiều runner xung quanh như “đứng hình” dõi theo từng chuyển động.

Marine không phải gương mặt xa lạ trong làng giải trí Thái Lan. Cô từng hoạt động trong nhiều nhóm nhạc và dự án idol như The Glass Girls hay Sugar Candy, trước khi trở thành một content creator (người sáng tạo nội dung số) có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Chính nền tảng nghệ thuật đó khiến từng bước chạy của cô mang cảm giác như một màn trình diễn được dàn dựng tự nhiên giữa không gian mở.

Điểm gây chú ý nằm ở sự tối giản nhưng hiệu quả, bikini thể thao ôm gọn cơ thể, tôn đường nét khỏe khoắn, kết hợp cùng ánh nắng biển và chuyển động liên tục trên đường chạy. Không cần hóa trang cầu kỳ, Marine vẫn tạo ra một hình ảnh vừa gợi cảm vừa giàu năng lượng.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của cô nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận nhận xét rằng sự xuất hiện của cô khiến đường chạy “chuyển thành sân khấu”, nơi mọi ánh nhìn đều vô thức bị hút về một điểm.

Trong tổng thể sự kiện Bikini Run Chanthaburi, vốn nổi tiếng bởi tinh thần tự do thể hiện cá tính, sự góp mặt của Marine Penpitcha như một điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ là một nữ ca sĩ tham gia chạy bộ, cô còn biến đường đua thành không gian trình diễn, nơi thể thao, thời trang và giải trí hòa làm một.

Những hình ảnh tuyệt đẹp về nữ ca sĩ thích chạy bộ