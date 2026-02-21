Nóng nhất thể thao sáng 21/2: "Sharapova mới" bật khóc, tự đánh mình ngay trên sân

"Sharapova mới" bật khóc, tự đánh mình ngay trên sân

Trong trận đấu với Amanda Anisimova, mỹ nhân mới của làng quần vợt, Mirra Andreeva đã để thua ngược với tỉ số 1-2. Tay vợt được mệnh danh là "Sharapova mới" không kìm nén được cảm xúc. Mirra tự đánh bản thân mình ngay trên sân và rời đi với những giọt nước mắt tiếc nuối.

Andreeva bật khóc và tự đánh bản thân sau khi thua trận

Bố của Tyson Fury có khả năng thượng đài

Bố của Tyson Fury, John Fury đang khẩu chiến cực mạnh với nhà cựu vô địch hạng trung, Carl Froch. Cả hai bên đều sẵn sàng thượng đài để trở thành một sự kiện phụ cho trận đấu chính giữa Tyson Fury và Arslanbek Makhmudov vào tháng 4 tới. John Fury năm nay 60 tuổi trong khi Carl Froch mới có 48 tuổi.

Ferreri nhận tin tốt từ đua thử tại Bahrain

Trong buổi đua thử trước mùa giải tại Bahrain, đội đua F1 Ferrari nhận về kết quả rất khả quan khi Charles Leclerc có thành tích tốt nhất sau một vòng đua. Đây là lần thứ ba trong hai tuần qua, tay đua người Monaco đạt được thành tích này tại những buổi đua thử. Trái ngược với Ferrari, Aston Martin gặp khó khi Lance Stroll chỉ đua được 2 vòng và không có thành tích cá nhân.

Sao trượt tuyết đáp trả lại Phó tổng thống Mỹ

JD Vance, phó tổng thống Mỹ từng lên tiếng chỉ trích ngôi sao trượt tuyết Eileen Gu vì mỹ nhân này lựa chọn thi đấu cho Trung Quốc thay vì Mỹ. Eileen Gu sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng quyết định chọn màu cờ sắc áo quê hương. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Eileen Gu đã đáp trả lại Phó tổng thống Mỹ. "Tôi rất hãnh diện vì màu cờ sắc áo quê hương. Cảm ơn JD! Điều đó rất ngọt ngào".

Phạm Quốc Hương vô địch giải cờ tướng Văn Miếu 2026

Giải cờ tướng Văn Miếu là một trong những giải cờ tướng truyền thống trong ngày Tết Âm lịch ở Hà Nội. Giải đấu thường xuyên thu hút được các kỳ thủ đẳng cấp về thi đấu. Năm nay, chức vô địch thuộc về kiện tướng quốc gia Phạm Quốc Hương. Kỳ thủ kỳ cựu này vượt qua nữ kiện tướng quốc gia, Lê Thị Kim Loan trong trận chung kết.