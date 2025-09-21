Scandal giải điền kinh thế giới: Ngôi sao giật HCV xong "cà khịa" đối thủ

Môn nhảy ba bước nam tại giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025 đã khép lại vào 19/9 với tấm HCV thuộc về Pedro Pablo Pichardo (Bồ Đào Nha). Thay vì là chiến thắng thuần túy thể thao, màn đăng quang này lập tức gây tranh cãi dữ dội vì cách Pichardo tận dụng khoảnh khắc vinh quang để công khai “cà khịa” đối thủ vắng mặt Jordan Diaz.

Pedro giành HCV nhảy xa 3 bước tại giải vô địch thế giới 2025 với cú nhảy 17m91

🎤 “Ai mới là số một?”, công kích đối thủ ngay trên sóng truyền hình

Sau cú nhảy quyết định đạt 17m91 ở lượt cuối cùng để vượt qua Andrea Dallavalle (Ý), Pichardo hướng thẳng vào ống kính và hét: “Ai mới là số một, hả nhóc? Ai mới là số một?”. Thông điệp này được coi là nhắm thẳng tới Jordan Diaz, VĐV gốc Cuba đại diện cho Tây Ban Nha, người từng nhiều lần khiến Pichardo ôm hận ở đấu trường lớn.

Phản ứng từ phía Diaz nhanh chóng xuất hiện: “Thông điệp gửi tôi sao? Tôi có thi đấu đâu”. Thực tế, anh đã vắng mặt tại chung kết vì chấn thương, càng khiến màn “đá xoáy” của Pichardo bị dư luận chỉ trích là không cần thiết.

🔥 Mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm

Xích mích cá nhân giữa hai VĐV gốc Cuba này bắt đầu từ giải vô địch châu Âu 2024 ở Rome, khi Diaz giành HCV với cú nhảy 18m18, thành tích mà Pichardo công khai nghi ngờ có sự can thiệp của thiết bị đo đạc. Đến Olympic Paris 2024, mâu thuẫn càng nóng khi Diaz tiếp tục lên ngôi với 17m86, còn Pichardo chỉ giành HCB.

Tưởng chừng mối hiềm khích lắng xuống, thì tại Tokyo, Pichardo lại “xới tung” chiến tranh bằng màn tuyên bố đầy thách thức ngay sau khi thắng.

Jordan Diaz không dự giải thế giới vì chấn thương

🏟️ Kịch tính tại Tokyo 2025

Trong trận chung kết, Pichardo dẫn đầu với 17m55 cho đến lượt cuối cùng, khi Dallavalle vươn lên với cú nhảy 17m64 (giành HCB), thành tích tốt nhất sự nghiệp. Dưới áp lực nghẹt thở, Pichardo bung sức, đạt 17m91, đoạt HCV. Lazaro Martinez (Cuba) giành HCĐ với 17m49.

Giải đấu cũng đánh dấu lời chia tay của Hugues Fabrice Zango, huyền thoại người Burkina Faso, từng lập kỷ lục 18m07 và là VĐV châu Phi duy nhất vượt mốc 18m.

🌟 Ngôi sao tài năng nhưng lắm thị phi

Pichardo, năm nay 31 tuổi, sở hữu bảng vàng đồ sộ gồm HCV Olympic Tokyo 2020, HCB Olympic Paris 2024, hai lần vô địch thế giới, hai HCV châu Âu cùng hàng loạt danh hiệu lớn khi thi đấu các giải trong nhà. Trước khi nhập tịch Bồ Đào Nha, anh từng đoạt hai HCB thế giới trong màu áo Cuba (2013, 2015).

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh luôn đi kèm tranh cãi, từ việc dọa rời đội tuyển vì mâu thuẫn với CLB Benfica, cho đến phát biểu công khai chê bai bóng đá Bồ Đào Nha được ưu ái quá mức về lương thưởng. Không ít lần Pichardo bức xúc: “Một cầu thủ dự bị còn kiếm nhiều tiền hơn tôi, trong khi tôi vô địch Diamond League chẳng ai hay biết”.