"Nữ VĐV điền kinh đẹp nhất" ở nhà bán quần áo, bỏ mặc giải vô địch thế giới

🏃‍♀️ Nữ thần điền kinh lỡ hẹn Tokyo 2025

Alica Schmidt, nữ VĐV điền kinh người Đức thường xuyên được báo chí châu Âu ca ngợi là “nữ VĐV điền kinh đẹp nhất hành tinh”, từng là cái tên sáng giá ở cự ly 400m trước khi thử sức với nội dung 800m từ đầu mùa giải 2025.

Alica đổi nội dung từ 400m lên 800m nên không đủ điều kiện dự giải vô địch thế giới 2025

Cô đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi đạt thành tích cá nhân tốt nhất 2 phút 03 giây 21 tại Thụy Sĩ hồi tháng 7, mang lại nhiều kỳ vọng về một tấm vé dự giải vô địch điền kinh thế giới tại Tokyo.

Tuy nhiên, tại giải vô địch quốc gia Đức, Alica chỉ cán đích với thời gian 2 phút 06 giây 47, xếp thứ ba ở lượt chạy và không đủ điều kiện dự vòng chung kết. Kết quả này đồng nghĩa với việc cô mất cơ hội tranh tài tại giải điền kinh lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản từ 13-21/9.

Sau thất bại, Alica thừa nhận: “Đây là giải đấu đầu tiên của tôi ở cự ly 800m ngoài trời. Đó không phải là cuộc đua tôi hướng tới, nhưng là một bài học quan trọng cho mùa giải tới. Chúng ta cứ tiếp tục học hỏi”. Cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và khẳng định sẽ sớm trở lại với phong độ tốt hơn.

👗 Khi các đồng nghiệp đang dự giải thế giới, Alica dành thời gian bán đồ

Trong khi các đồng nghiệp đang miệt mài thi đấu tại Tokyo, Alica, không được dự giải nên tìm niềm vui cũng như cách kiếm thêm thu nhập thông qua bài đăng tải video trên TikTok để quảng bá thời trang.

Alica đăng tải video quảng cáo trên trang cá nhân, kêu gọi fan mua bộ quần áo này

Trong clip, cô tự tin diện trang phục thể thao nữ tính và kêu gọi: “Đây là bộ đồ dành cho tất cả các cô gái có chiều cao tốt, xin mời các bạn của tôi”. Chỉ sau hai ngày, video này đã thu hút gần 3.000 lượt thích và hơn 100 bình luận, chứng minh sức hút đặc biệt của cô không chỉ đến từ đường chạy mà còn từ mạng xã hội.

Thực tế, với hơn 5 triệu người theo dõi trên Instagram, Alica Schmidt từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ một VĐV chuyên nghiệp, trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa nhan sắc, thần thái và phong cách sống cởi mở.

Cô tạm xa đường chạy để thử sức ở lĩnh vực thời trang và kinh doanh càng khiến tên tuổi lan tỏa mạnh mẽ hơn với công chúng. Dù bỏ lỡ cơ hội thi đấu ở giải vô địch thế giới, “nữ VĐV đẹp nhất hành tinh” vẫn chứng minh mình là một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất của thể thao hiện đại.