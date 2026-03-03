Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
marie-vs-taylor
Indian Wells Masters
Marie Bouzkova -
Taylor Townsend -
varvara-vs-lilli
Indian Wells Masters
Varvara Gracheva -
Lilli Tagger -
francesca-vs-kayla
Indian Wells Masters
Francesca Jones -
Kayla Day -
katie-vs-victoria
Indian Wells Masters
Katie Boulter 1
Victoria Jimenez Kasintseva 2
akasha-vs-taylor
Indian Wells Masters
Akasha Urhobo 0
Taylor Townsend 2
ignacio-vs-rinky
Indian Wells Masters
Ignacio Buse 1
Rinky Hijikata 2

Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Indian Wells 2026 mới nhất

Sự kiện: WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh nhất kết quả thi đấu nội dung đơn nữ ở giải WTA Indian Wells.

Kết quả Vòng loại cuối

Thứ 4, ngày 04/03/2026

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 3, ngày 03/03/2026
Thứ 2, ngày 02/03/2026
Lịch thi đấu
kimberly-vs-oksana
Kimberly Birrell
-
Oksana Selekhmeteva
-
02:00
05/03
sorana-vs-tatjana
Sorana Cirstea
-
Tatjana Maria
-
02:00
05/03
yulia-vs-paula
Yulia Putintseva
-
Paula Badosa
-
02:00
05/03

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Carlos Alcaraz
 Spain 22 13,550 18
2
Jannik Sinner
 Italy 24 10,400 19
3
Novak Djokovic
 Serbia 38 5,280 18

Kinh điển Djokovic - Alcaraz, Sinner "tọa sơn quan hổ đấu" ở Indian Wells 2026
Kinh điển Djokovic - Alcaraz, Sinner "tọa sơn quan hổ đấu" ở Indian Wells 2026

(Tin thể thao, tin tennis) Indian Wells 2026 chứng kiến lá thăm rực lửa: Alcaraz có thể tái đấu Djokovic ở bán kết, Sinner rộng cửa vào chung kết, còn...

Bấm xem >>

