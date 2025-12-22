Vì sao trận tennis "đại chiến giới tính" Sabalenka - Kyrgios bị chỉ trích nặng nề?

Cuộc so tài giữa Aryna Sabalenka và Nick Kyrgios, được quảng bá như một “Battle of the Sexes” (trận chiến giới tính) của quần vợt hiện đại, đang đứng trước nguy cơ trở thành một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất năm 2025, không phải vì chuyên môn, mà vì câu hỏi, có phải là quần vợt thực sự.

Trận đấu giữa Kyrgios - Sabalenka nhận lời "tàn nhẫn" từ Rusedski (ảnh nhỏ)

Dự kiến diễn ra tại Dubai ngày 28/12, trận đấu giữa tay vợt nữ số 1 thế giới Sabalenka và Kyrgios, cựu á quân Wimbledon thu hút sự chú ý toàn cầu. Tuy nhiên, sức nóng ấy lại đi kèm làn sóng phản ứng dữ dội từ chính giới chuyên môn, trong đó tiếng nói mạnh mẽ nhất đến từ Greg Rusedski, cựu số 1 Vương quốc Anh.

Từ ngữ tàn nhẫn nhưng thẳng thắn

Trên podcast Off Court with Greg, Rusedski không vòng vo khi gọi trận đấu này là “gimmicky”, một chiêu trò gây chú ý hơn là một cuộc so tài đúng nghĩa. Theo ông, những điều chỉnh luật thi đấu đã làm loãng hoàn toàn tinh thần của “Battle of the Sexes”.

Sabalenka và Kyrgios sẽ thi đấu trên sân có kích thước khác nhau, và mỗi người chỉ được giao bóng một lần, thay vì hai lần như luật tennis chuẩn. Những thay đổi này được ban tổ chức lý giải là để giảm lợi thế thể lực và sức mạnh giao bóng của Kyrgios. Nhưng với Rusedski, đó lại chính là vấn đề.

“Nếu muốn gọi đó là Battle of the Sexes thực sự, thì sân phải giống nhau, luật phải giống nhau. Dù chỉ một set cũng được, nhưng phải là tennis đúng nghĩa”, Rusedski nhấn mạnh.

Theo cựu tay vợt người Anh, khi luật chơi bị bẻ cong quá nhiều, trận đấu không còn là so sánh trình độ, mà chỉ là một sản phẩm giải trí khoác áo thể thao.

Sabalenka có thể là người chịu thiệt?

Điều nghịch lý là những điều chỉnh được cho là “bảo vệ” Sabalenka lại có thể phản tác dụng. Rusedski chỉ ra rằng tay vợt người Belarus từng gặp vấn đề với giao bóng hai, và việc chỉ có một lần giao bóng trong bối cảnh áp lực truyền thông khổng lồ có thể khiến cô rơi vào thế khó.

Chưa kể điều kiện thi đấu tại Dubai, nơi gió và độ nảy bóng khó lường, càng khiến rủi ro tăng cao. Trong một trận mà mọi ánh mắt đều đổ dồn, sai sót nhỏ cũng có thể bị phóng đại thành thất bại lớn.

Kyrgios: Ngôi sao chưa chắc đã sẵn sàng

Bản thân Kyrgios cũng không phải là ẩn số dễ đoán. Kể từ trận chung kết Wimbledon 2022, tay vợt người Australia gần như vắng bóng vì chấn thương. Rusedski đặt câu hỏi thẳng thắn, liệu Kyrgios có đủ thể lực và nghiêm túc để chơi một trận đấu dài, căng thẳng, hay chỉ “diễn” cho xong?

Sự thiếu chắc chắn ấy càng làm dày thêm nghi ngờ rằng đây không phải một cuộc đấu đỉnh cao, mà là một sân khấu được dựng lên để bán hình ảnh.

Ruud (bên phải) cũng cho rằng trận đấu này chỉ mang ý nghĩa vui vẻ

Casper Ruud: “Chỉ để cho vui”

Không chỉ Rusedski, tay vợt nam số 12 thế giới Casper Ruud cũng lên tiếng. Anh thẳng thắn cho rằng trận Sabalenka - Kyrgios “chỉ để trình diễn”, và nếu không có mặt sân, luật chơi, điều kiện hoàn toàn công bằng, thì không thể gọi đó là cuộc đối đầu nghiêm túc.

Những người ủng hộ cho rằng trận đấu sẽ giúp quần vợt tiếp cận khán giả mới, tạo ra làn sóng truyền thông tích cực. Nhưng phía ngược lại cảnh báo, nếu trận đấu bị nhìn nhận là lố bịch, nó có thể làm tổn hại hình ảnh của cả quần vợt nữ lẫn nam, nhất là trong bối cảnh thể thao đang nỗ lực khẳng định giá trị công bằng và chuyên nghiệp.

Rusedski kết luận đầy thận trọng: “Có thể nó sẽ giải trí. Nhưng chúng ta có thực sự cần nó không? Tôi không chắc”.