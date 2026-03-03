Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch thi đấu tennis đơn nữ Indian Wells 2026 mới nhất

Sự kiện: WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Nội dung đơn nữ Indian Wells Open (BNP Paribas Open) diễn ra từ 5-16/3 tại Indian Wells Tennis Garden, quy tụ 96 tay vợt tranh tài ở hạng mục WTA 1000. 32 hạt giống được miễn vòng một, trong đó nhánh đấu hứa hẹn hấp dẫn với Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff và đương kim vô địch Mirra Andreeva, tạo nên cuộc đua nóng bỏng.

Lịch thi đấu Vòng 1

Thứ 5, ngày 05/03/2026
Thứ 6, ngày 06/03/2026

Lịch thi đấu Vòng 2

Thứ 7, ngày 07/03/2026

Lịch thi đấu Vòng 3

Thứ 2, ngày 09/03/2026

Lịch thi đấu Vòng 4

Thứ 4, ngày 11/03/2026

Lịch thi đấu Tứ kết

Thứ 6, ngày 13/03/2026
Kết quả thi đấu
akasha-vs-taylor
Akasha Urhobo
0
Taylor Townsend
2
05:40
04/03
storm-vs-leolia
Storm Hunter
2
Leolia Jeanjean
0
05:35
04/03
himeno-vs-nikola
Himeno Sakatsume
2
Nikola Bartunkova
1
05:15
04/03

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Carlos Alcaraz
 Spain 22 13,550 18
2
Jannik Sinner
 Italy 24 10,400 19
3
Novak Djokovic
 Serbia 38 5,280 18

Kinh điển Djokovic - Alcaraz, Sinner "tọa sơn quan hổ đấu" ở Indian Wells 2026
Kinh điển Djokovic - Alcaraz, Sinner "tọa sơn quan hổ đấu" ở Indian Wells 2026

(Tin thể thao, tin tennis) Indian Wells 2026 chứng kiến lá thăm rực lửa: Alcaraz có thể tái đấu Djokovic ở bán kết, Sinner rộng cửa vào chung kết, còn...

03/03/2026 15:06 PM (GMT+7)
