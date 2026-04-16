Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026 mới nhất
Cập nhật chính xác lịch thi đấu của đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.
Thời gian
|Mã trận
Đội 1
Đội 2
Bảng
Sân vận động
Địa điểm
Trực tiếp
Lượt trận 1 vòng bảng
15/06
03:00
|Trận 10
Hà Lan
Nhật Bản
F
AT&T Stadium
Arlington, Mỹ
VTV
Lượt trận 2 vòng bảng
21/06
11:00
|Trận 36
Tunisia
Nhật Bản
F
Estadio BBVA
Guadalupe, Mexico
VTV
Lượt trận cuối vòng bảng
26/06
06:00
|Trận 58
Nhật Bản
Thụy Điển
F
AT&T Stadium
Arlington, Mỹ
VTV
1/16
29/06
02:00
|Trận 73
Á quân Bảng A
Á quân Bảng B
1/16 - 1
SoFi Stadium
Inglewood, Mỹ
VTV
30/06
00:00
|Trận 76
Nhất Bảng C
Á quân Bảng F
1/16 - 2
NRG Stadium
Houston, Mỹ
VTV
30/06
03:30
|Trận 74
Nhất Bảng E
Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F
1/16 - 3
Gillette Stadium
Foxborough, Mỹ
VTV
30/06
08:00
|Trận 75
Nhất Bảng F
Á quân Bảng C
1/16 - 4
Estadio BBVA
Guadalupe, Mexico
VTV
01/07
00:00
|Trận 78
Á quân Bảng E
Á quân Bảng I
1/16 - 5
AT&T Stadium
Arlington, Mỹ
VTV
01/07
04:00
|Trận 77
Nhất Bảng I
Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H
1/16 - 6
MetLife Stadium
East Rutherford, Mỹ
VTV
01/07
08:00
|Trận 79
Nhất Bảng A
Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I
1/16 - 7
Estadio Azteca
Mexico City, Mexico
VTV
01/07
23:00
|Trận 80
Nhất Bảng L
Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K
1/16 - 8
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta, Mỹ
VTV
02/07
03:00
|Trận 83
Nhất Bảng G
Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J
1/16 - 9
Lumen Field
Seattle, Mỹ
VTV
02/07
07:00
|Trận 82
Nhất Bảng D
Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J
1/16 - 10
Levi's Stadium
Santa Clara, Mỹ
VTV
03/07
02:00
|Trận 84
Nhất Bảng H
Á quân Bảng J
1/16 - 11
SoFi Stadium
Inglewood, Mỹ
VTV
03/07
06:00
|Trận 83
Á quân Bảng K
Á quân Bảng L
1/16 - 12
BMO Field
Toronto, Canada
VTV
03/07
10:00
|Trận 85
Nhất Bảng B
Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J
1/16 - 13
BC Place
Vancouver, Canada
VTV
04/07
01:00
|Trận 88
Á quân Bảng D
Á quân Bảng G
1/16 - 14
AT&T Stadium
Arlington, Mỹ
VTV
04/07
05:00
|Trận 86
Nhất Bảng J
Á quân Bảng H
1/16 - 15
Hard Rock Stadium
Miami Gardens, Mỹ
VTV
04/07
08:30
|Trận 87
Nhất Bảng K
Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L
1/16 - 16
Arrowhead Stadium
Kansas City, Mỹ
VTV
1/8
05/07
00:00
|Trận 90
Thắng Trận 73
Thắng Trận 75
1/8 - 1
NRG Stadium
Houston, Mỹ
VTV
05/07
04:00
|Trận 89
Thắng Trận 74
Thắng Trận 77
1/8 - 2
Lincoln Financial Field
Philadelphia, Mỹ
VTV
06/07
03:00
|Trận 91
Thắng Trận 76
Thắng Trận 78
1/8 - 3
MetLife Stadium
East Rutherford, Mỹ
VTV
06/07
07:00
|Trận 92
Thắng Trận 79
Thắng Trận 80
1/8 - 4
Estadio Azteca
Mexico City, Mexico
VTV
07/07
02:00
|Trận 93
Thắng Trận 83
Thắng Trận 84
1/8 - 5
AT&T Stadium
Arlington, Mỹ
VTV
07/07
07:00
|Trận 94
Thắng Trận 81
Thắng Trận 82
1/8 - 6
Lumen Field
Seattle, Mỹ
VTV
07/07
23:00
|Trận 95
Thắng Trận 86
Thắng Trận 88
1/8 - 7
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta, Mỹ
VTV
08/07
03:00
|Trận 96
Thắng Trận 85
Thắng Trận 87
1/8 - 8
BC Place
Vancouver, Canada
VTV
Tứ kết
10/07
03:00
|Trận 97
Thắng Trận 89
Thắng Trận 90
Tứ kết 1
Gillette Stadium
Foxborough, Mỹ
VTV
11/07
02:00
|Trận 98
Thắng Trận 93
Thắng Trận 94
Tứ kết 2
SoFi Stadium
Inglewood, Mỹ
VTV
12/07
04:00
|Trận 99
Thắng Trận 91
Thắng Trận 92
Tứ kết 3
Hard Rock Stadium
Miami Gardens, Mỹ
VTV
12/07
08:00
|Trận 100
Thắng Trận 95
Thắng Trận 96
Tứ kết 4
Arrowhead Stadium
Kansas City, Mỹ
VTV
Bán kết
15/07
02:00
|Trận 101
Thắng Trận 97
Thắng Trận 98
Bán kết 1
AT&T Stadium
Arlington, Mỹ
VTV
16/07
02:00
|Trận 102
Thắng Trận 99
Thắng Trận 100
Bán kết 2
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta, Mỹ
VTV
Tranh hạng 3
19/07
04:00
|Trận 103
Thua Trận 101
Thua Trận 102
Tranh 3-4
Hard Rock Stadium
Miami Gardens, Mỹ
VTV
Chung kết
20/07
02:00
|Trận 104
Thắng Trận 101
Thắng Trận 102
Chung kết
MetLife Stadium
East Rutherford, Mỹ
VTV
Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.
-15/04/2026 22:51 PM (GMT+7)