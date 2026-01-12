Barca nghẹt thở hạ Real, đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha: HLV Flick nói gì về chiến tích?

🏆 Niềm tự hào của HLV Flick

Chia sẻ trước truyền thông, Hansi Flick khẳng định chiến thắng trước Real Madrid luôn mang ý nghĩa đặc biệt: “Thật tuyệt vời. Đây là một trận chung kết, gặp Real Madrid lúc nào cũng rất tuyệt. Tôi tự hào vì toàn đội đã chơi đúng như cách chúng tôi mong muốn”.

HLV Flick hài lòng với cách Barca đã chơi

Nhà cầm quân người Đức cho biết ông chưa vào phòng thay đồ vì các cầu thủ đang ăn mừng, nhưng chỉ cần thấy họ nhảy múa cũng đủ hiểu tinh thần đội bóng đang lên cao thế nào: “Tôi rất tự hào. Chúng tôi chơi rất tốt, kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận. Cả đội đã thể hiện đúng bản sắc mà chúng tôi theo đuổi. Điều đó không hề dễ, nhưng toàn đội đã chiến đấu cùng nhau – thật sự ấn tượng”.

Flick cũng nhấn mạnh yếu tố tập thể và tinh thần chiến đấu là chìa khóa làm nên chiến thắng, đặc biệt trong một trận El Clasico căng thẳng đến phút cuối.

🔥 Raphinha, Eric Garcia và cú hích tinh thần cho tương lai

Nói về Raphinha, Flick không tiếc lời khen: “Tâm lý thi đấu của cậu ấy thật sự ấn tượng và điều đó lan tỏa đến toàn đội. Raphinha bỏ lỡ cơ hội đầu tiên nhưng tận dụng được cơ hội tiếp theo, mang lại sự tự tin cho cả đội. Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực và điều đó thể hiện rất rõ trên sân”.

HLV Flick ca ngợi Raphinha

Với Eric Garcia, Flick đánh giá cao sự tiến bộ rõ rệt: “Cậu ấy đã có nhiều cơ hội ra sân và phát triển rất tốt. Eric có thể chơi ở nhiều vị trí, sở hữu tinh thần tuyệt vời và hoàn toàn có thể trở thành một trong những đội trưởng của Barcelona trong tương lai”.

🔍 Không có bí quyết nào đặc biệt

Chiến lược gia người Đức cho biết ông không đưa ra “bí quyết” đặc biệt nào trước trận, ngoài việc toàn đội phải tin vào lối chơi của mình: “Không phải riêng tôi, mà là cả đội – cách chúng tôi chơi bóng và những gì mang lại cho người hâm mộ. Trận chung kết này cực kỳ quan trọng vì đối thủ là Real Madrid”.

Barca nâng cao danh hiệu tại Saudi Arabia

Flick cũng thừa nhận chiến thắng này tạo cú hích lớn về tinh thần: “Mùa này khác mùa trước. Chúng tôi khởi đầu chậm, nhưng giờ đang gặt hái thành công và vận hành như một tập thể thực sự. Những sự điều chỉnh nhân sự đã mang lại rất nhiều năng lượng tích cực”.

Ông dành lời cảm ơn cho người hâm mộ và đặc biệt nhắc tới Araujo: “Cậu ấy trở lại, được thi đấu và giành danh hiệu trong hoàn cảnh này là vô cùng quan trọng. Điều đó có ý nghĩa lớn với phòng thay đồ”.