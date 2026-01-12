Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Barca nghẹt thở hạ Real, đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha: HLV Flick nói gì về chiến tích?

Sự kiện: Barca - Real: Hận thù trăm năm Barcelona Real Madrid

HLV Hansi Flick không giấu được sự mãn nguyện khi nói về màn trình diễn của các học trò sau trận chung kết đỉnh cao với Real Madrid trên đất Saudi Arabia.

🏆 Niềm tự hào của HLV Flick

Chia sẻ trước truyền thông, Hansi Flick khẳng định chiến thắng trước Real Madrid luôn mang ý nghĩa đặc biệt: “Thật tuyệt vời. Đây là một trận chung kết, gặp Real Madrid lúc nào cũng rất tuyệt. Tôi tự hào vì toàn đội đã chơi đúng như cách chúng tôi mong muốn”.

HLV Flick hài lòng với cách Barca đã chơi

HLV Flick hài lòng với cách Barca đã chơi

Nhà cầm quân người Đức cho biết ông chưa vào phòng thay đồ vì các cầu thủ đang ăn mừng, nhưng chỉ cần thấy họ nhảy múa cũng đủ hiểu tinh thần đội bóng đang lên cao thế nào: “Tôi rất tự hào. Chúng tôi chơi rất tốt, kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận. Cả đội đã thể hiện đúng bản sắc mà chúng tôi theo đuổi. Điều đó không hề dễ, nhưng toàn đội đã chiến đấu cùng nhau – thật sự ấn tượng”.

Flick cũng nhấn mạnh yếu tố tập thể và tinh thần chiến đấu là chìa khóa làm nên chiến thắng, đặc biệt trong một trận El Clasico căng thẳng đến phút cuối.

🔥 Raphinha, Eric Garcia và cú hích tinh thần cho tương lai

Nói về Raphinha, Flick không tiếc lời khen: “Tâm lý thi đấu của cậu ấy thật sự ấn tượng và điều đó lan tỏa đến toàn đội. Raphinha bỏ lỡ cơ hội đầu tiên nhưng tận dụng được cơ hội tiếp theo, mang lại sự tự tin cho cả đội. Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực và điều đó thể hiện rất rõ trên sân”.

HLV Flick ca ngợi Raphinha

HLV Flick ca ngợi Raphinha

Với Eric Garcia, Flick đánh giá cao sự tiến bộ rõ rệt: “Cậu ấy đã có nhiều cơ hội ra sân và phát triển rất tốt. Eric có thể chơi ở nhiều vị trí, sở hữu tinh thần tuyệt vời và hoàn toàn có thể trở thành một trong những đội trưởng của Barcelona trong tương lai”.

🔍 Không có bí quyết nào đặc biệt

Chiến lược gia người Đức cho biết ông không đưa ra “bí quyết” đặc biệt nào trước trận, ngoài việc toàn đội phải tin vào lối chơi của mình: “Không phải riêng tôi, mà là cả đội – cách chúng tôi chơi bóng và những gì mang lại cho người hâm mộ. Trận chung kết này cực kỳ quan trọng vì đối thủ là Real Madrid”.

Barca nâng cao danh hiệu tại Saudi Arabia

Barca nâng cao danh hiệu tại Saudi Arabia

Flick cũng thừa nhận chiến thắng này tạo cú hích lớn về tinh thần: “Mùa này khác mùa trước. Chúng tôi khởi đầu chậm, nhưng giờ đang gặt hái thành công và vận hành như một tập thể thực sự. Những sự điều chỉnh nhân sự đã mang lại rất nhiều năng lượng tích cực”.

Ông dành lời cảm ơn cho người hâm mộ và đặc biệt nhắc tới Araujo: “Cậu ấy trở lại, được thi đấu và giành danh hiệu trong hoàn cảnh này là vô cùng quan trọng. Điều đó có ý nghĩa lớn với phòng thay đồ”.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/01/2026 06:14 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Barca - Real: Hận thù trăm năm
Xem thêm
Tin liên quan
Barca - Real: Hận thù trăm năm Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN