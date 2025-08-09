Mã Minh Cẩm hạ cựu vô địch thế giới, vào vòng 1/8 giải bi-a 1,9 tỷ đồng

✨ Mã Minh Cẩm thi đấu thăng hoa

Tại vòng 1/16, tại giải billiards carom 3 băng PBA Tour 2025 - 2026 diễn ra tại Hàn Quốc, cơ thủ Việt Nam Mã Minh Cẩm đã có màn ngược dòng ngoạn mục đầy cảm xúc để đánh bại cựu vô địch thế giới Choi Sung Won, qua đó chính thức bước vào vòng 16 (vòng 1/8) cơ thủ, đồng thời trở thành niềm hy vọng duy nhất còn lại của billiards Việt Nam tại giải đấu có tổng giá trị tiền thưởng lên tới khoảng 1,9 tỷ đồng (khoảng 100 triệu won).

Minh Cẩm vào vòng 1/8 tại sự kiện billiards carom 3 băng PBA Tour 2025 - 2026

Trận đấu vòng 32 giữa Mã Minh Cẩm và Choi Sung-won diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Ván đầu tiên chứng kiến sự tự tin của cơ thủ Việt Nam khi giành chiến thắng sít sao 15-13 trong thế giằng co với đối thủ. Tuy nhiên, đẳng cấp của Choi Sung-won, nhà vô địch thế giới UMB năm 2014, đã được thể hiện rõ nét ở hai ván tiếp theo khi anh thắng áp đảo 15-6 và ván thắng trắng 15-0, khiến nhiều người tưởng rằng chiến thắng khó thoát khỏi tay tay cơ chủ nhà.

Nhưng Mã Minh Cẩm không từ bỏ. Ở ván thứ 4, anh lấy lại phong độ và liên tục dẫn điểm, kết thúc ván đấu với tỷ số 15-6, đưa trận đấu vào ván quyết định. Ở ván năm, Mã Minh Cẩm tiếp tục duy trì sự chính xác tuyệt hảo trong các pha bóng, áp đảo đối thủ và khép lại trận đấu với chiến thắng 11-3, chung cuộc 3-2 đầy kịch tính.

Choi Sung Won, sinh năm 1977, là một trong những huyền thoại của làng billiards Hàn Quốc và thế giới. Anh đã vô địch giải đấu thế giới năm 2014 tại Seoul, đánh bại tay cơ lừng danh Torbjorn Blomdahl tới từ Thụy Điển với tỷ số 40-37 trong một trận chung kết nghẹt thở.

Ngoài ra, Choi còn có nhiều danh hiệu lớn khác như vô địch World Cup năm 2012 và thắng giải AGIPI Billiard Masters năm 2011.

🇻🇳 Việt Nam chỉ còn lại Minh Cẩm ở sự kiện 1,9 tỷ đồng

Trong khi đó, Mã Minh Cẩm đã chứng tỏ bản lĩnh và sự tiến bộ vượt bậc để vượt qua thử thách lớn nhất sự nghiệp cho tới hiện tại. Chiến thắng này không chỉ giúp anh lấy lại niềm tin cá nhân mà còn mang lại khí thế mạnh mẽ cho billiards Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Ở vòng 16 diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 9/8 theo giờ Việt Nam, Mã Minh Cẩm sẽ chạm trán đối thủ Hwang Hyung Bum, một tay cơ chủ nhà khác cũng đang rất được chú ý.

Hai cơ thủ Việt Nam khác là Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến đã dừng bước ở vòng 32 (vòng 1/16). Do đó, Mã Minh Cẩm hiện là đại diện cuối cùng và niềm hy vọng lớn nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam tại giải đấu danh giá này.