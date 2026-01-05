"Quyền vương" Joshua lần đầu lên tiếng sau tai nạn, tình trạng hiện tại ra sao?

Anthony Joshua vừa có những chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của 2 người bạn thân, trước lễ tang của họ. Đó là huấn luyện viên thể lực Sina Ghami và HLV cá nhân Kevin Latif “Latz” Ayodele. Họ là những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Nigeria, nhưng Joshua thoát chết.

Joshua đã an toàn trở về cùng gia đình, giờ là lúc anh cùng bạn bè lo hậu sự cho 2 người bạn xấu số

Nhà cựu vô địch thế giới hạng nặng đăng tải hình ảnh ngồi bên mẹ và gia đình, trong đó một người cầm bức ảnh đóng khung của Ghami, thể hiện sự tiếc thương và tri ân sâu sắc. Theo kế hoạch, lễ tang của Ghami và Ayodele sẽ được tổ chức tại một nhà thờ Hồi giáo ở London. Joshua đã trở về Anh vào tối thứ Sáu, hạ cánh tại sân bay Stansted và hiện đang nghỉ ngơi, hồi phục tại nhà riêng.

Vụ tai nạn xảy ra khi Joshua có mặt trên chiếc SUV Lexus màu đen di chuyển trên đường cao tốc Lagos–Ibadan, xe đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ nhưng võ sĩ 36 tuổi đã thoát chết trong gang tấc nhờ đổi chỗ ngồi từ ghế trước ra phía sau chỉ ít phút trước vụ va chạm định mệnh.

Vụ việc hiện đang được điều tra. Tài xế Adeniyi Mobolaji Kayode, 47 tuổi, bị cáo buộc lái xe nguy hiểm và không có bằng lái hợp lệ, song đã phủ nhận mọi cáo buộc tại phiên điều trần ở Tòa án cấp cao Sagamu. Luật sư của Kayode cho biết thân chủ của mình khẳng định tai nạn xảy ra do hệ thống phanh gặp trục trặc.

Sau tai nạn, Joshua được đưa vào một bệnh viện cao cấp tại Nigeria để điều trị. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy võ sĩ người Anh tỏ ra đau đớn trước khi được đưa lên xe cảnh sát.

Một trong những bức ảnh chụp Joshua cùng Latif Ayodele (giữa) và Sina Ghami

Dù phía cảnh sát địa phương khẳng định Joshua chỉ bị thương nhẹ và tình trạng ổn định, các nguồn tin thân cận cho rằng mức độ chấn thương có thể nghiêm trọng hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về khả năng hủy bỏ trận “siêu kinh điển” trị giá 100 triệu bảng với Tyson Fury.

Trong lúc chờ những thông tin y tế chính thức, Joshua cùng gia đình đang tập trung vào việc tưởng niệm những người bạn đã khuất, trước khi hướng tới quá trình hồi phục và các kế hoạch thi đấu trong tương lai.