Nhan sắc nam thần Hàn Quốc đẹp trai nhất Thế vận hội mùa đông 2026

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan của Hàn Quốc được tạp chí thời trang Vogue Hong Kong xếp hạng số 1 trong danh sách những vận động viên nam điển trai nhất tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026. Bảng xếp hạng nhanh chóng gây chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của thể thao mùa đông thế giới.

Danh sách gồm 13 vận động viên được Vogue Hong Kong công bố trên trang web chính thức với tiêu đề “13 vận động viên nam cuốn hút nhất tại Olympic Mùa đông Milan 2026”. Cha Jun-hwan đứng đầu nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình sáng, thần thái cuốn hút và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc trên sân băng.

Tạp chí Vogue Hong Kong gọi anh là "hoàng tử băng giá của Hàn Quốc". (Nguồn: The Chosun Daily)

Tạp chí gọi anh là “hoàng tử băng giá của Hàn Quốc”, sở hữu vẻ ngoài sắc nét và lạnh lùng, cùng thần thái trầm tĩnh nhưng đầy cuốn hút. Vogue nhận xét rằng khoảnh khắc bước lên sân băng, anh như biến thành một con người khác.

Vogue cũng nhấn mạnh lợi thế đặc biệt của Cha Jun-hwan khi anh từng là diễn viên nhí và người mẫu. Kinh nghiệm trước ống kính giúp anh thể hiện các bài thi có chiều sâu biểu cảm và tính nghệ thuật cao. Tạp chí bày tỏ kỳ vọng anh sẽ tiếp tục chinh phục khán giả bằng những cú nhảy bốn vòng đẹp mắt cùng chuỗi động tác với tốc độ và độ chính xác cao - yếu tố then chốt để cạnh tranh huy chương.

Cha Jun-hwan nổi bật với các màn trình diễn kỹ thuật cao cùng chiều sâu cảm xúc. (Nguồn: Vogue Hong Kong)

Cha Jun-hwan lần đầu tham gia thi đấu Olympic tại PyeongChang 2018 với vị trí thứ 15 ở nội dung đơn nam. Đến Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, anh vươn lên hạng 5 chung cuộc. Vogue đánh giá anh là vận động viên hiếm hoi dung hòa được kỹ thuật và cảm xúc - điều làm nên dấu ấn riêng trong trượt băng nghệ thuật.

Xếp sau Cha Jun-hwan là nhiều gương mặt nổi bật của thể thao mùa đông thế giới, gồm Johannes Høsflot Klæbo (Na Uy) ở nội dung trượt tuyết băng đồng, Hirano Ayumu (Nhật Bản) môn trượt ván tuyết, Shaoang Liu - vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn sinh tại Hungary, hiện thi đấu cho Trung Quốc - cùng các ngôi sao trượt băng nghệ thuật Guillaume Cizeron (Pháp), Daniel Grassl (Ý) và Ilia Malinin (Mỹ).

Cha Jun-hwan là vận động viên trượt băng nghệ thuật người Hàn Quốc tham gia ba kỳ Thế vận hội mùa đông liên tiếp. (Nguồn: Korean Herald)

Cha Jun-hwan từng là diễn viên nhí và người mẫu. (Nguồn: Korea Herald)