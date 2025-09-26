Phó Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xin lỗi, điều tra bê bối môn bi sắt SEA Games 2025

Ngày 25-9, ông Thamanat Prompow - Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách thể thao đã chủ trì cuộc họp khẩn liên quan tới việc Liên đoàn Bi sắt thế giới (WPBF) cấm chủ nhà Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 2025, nêu rõ các quốc gia khác nếu cử VĐV tham dự sẽ bị cấm tại tất cả các giải bi sắt quốc tế trong vòng 2 năm.

Quyết định gây chấn động trên được WPBF thông báo tới chính phủ Thái Lan - ban tổ chức SEA Games 2025, cùng các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Vụ việc khiến chủ nhà Thái Lan mất uy tín nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Thái Lan - Thamanat Prompow cùng các ban ngành của Thái Lan đang nỗ lực gỡ lệnh cấm, đưa môn bi sắt trở lại chương trình thi đấu SEA Games 2025

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thái Lan - Thamanat Prompow yêu cầu Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) gửi thư xin lỗi WPBF, đồng thời thành lập tổ công tác đặc biệt nhận nhiệm vụ đàm phán với WPBF, hòng thuyết phục tổ chức này cho phép môn bi sắt trở lại danh sách thi đấu SEA Games vào tháng 12-2025 tới.

Cùng với đó, Thái Lan thành lập Ủy ban liên ngành để điều tra việc sử dụng quỹ và các cáo buộc liên quan bê bối ở Liên đoàn Bi sắt Thái Lan (PAT). Trường hợp phát hiện sai phạm, các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý ở mức độ cao nhất theo luật hiện hành.

Vụ bê bối bắt nguồn từ việc Chủ tịch PAT Sutthirot Praphanphat bị cáo buộc tham nhũng, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục. WPBF sau đó đã đình chỉ hoạt động của PAT, cấm vĩnh viễn ông Sutthirot Praphanphat khỏi các hoạt động liên quan môn bi sắt.

Do PAT không còn tư cách tổ chức, điều hành môn bi sắt tại SEA Games 2025 nên SAT đã thành lập một tổ chức trung gian thay thế. WPBF đồng ý phương án này.

Tuy nhiên trong quá trình vận hành, tổ chức trung gian này bộc lộ nhiều bất cập. Đặc biệt WPBF phát hiện có sự chi phối của ông Sutthirot Praphanphat trong vấn đề tài chính cũng như tuyển chọn danh sách đội tuyển bi sắt. Vì vậy, WPBF đã ban hành lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 2025 mà nước này đăng cai.

Hiện, Thái Lan đang nỗ lực tìm mọi cách để gỡ lệnh cấm này. Các đội tuyển bi sắt trong khu vực, bao gồm Việt Nam, cũng đang dõi theo diễn biến vụ việc để biết xem mình có thể tham gia SEA Games 2025 vào tháng 12 tới hay không.