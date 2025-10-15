Phái đẹp bị đối thủ nam giới dồn ép khi chơi pickleball: Có cần nương tay?

Gần đây, một tình huống gây xôn xao cộng đồng pickleball khi một người đẹp bị đối thủ nam liên tục dồn ép bóng trong khi thi đấu. Sự việc này đã dẫn đến tranh cãi về tinh thần thể thao, sự cạnh tranh sòng phẳng hay có nên nương tay với các tay vợt nữ.

🔥 Hot girl Hương Ly: “Nhẹ tay đôi khi là thiếu tôn trọng”

“Tôi nghĩ thể thao là công bằng, ai cũng nên được tôn trọng bằng cách được thi đấu đúng sức. Việc “nhẹ tay” đôi khi lại thể hiện sự thiếu tôn trọng ngầm, dù có thể xuất phát từ lịch sự. Cá nhân tôi luôn cố gắng cải thiện kỹ năng để dù bị ép cũng không sao, ít nhất mình đánh trả lại được là đủ’.

Hương Ly cho rằng việc thi đấu nhẹ tay cũng có thể là thiếu tôn trọng với các tay vợt nữ

“Tôi không nghĩ việc có nữ trong đội sẽ là gánh nặng. Nếu đội của mình có sự phối hợp, biết cách phát huy thế mạnh của từng người thì có nữ trong đội hoàn toàn có thể giành chiến thắng, thậm chí tạo ra lợi thế tâm lý và đa dạng chiến lược hơn khi thi đấu”, người đẹp Hương Ly chia sẻ góc nhìn của mình.

🎯 Nam vương Nguyễn Hoàng Nghĩa: “Nhiều bạn nữ có trình độ rất cao”

“Tôi nghĩ việc nhẹ tay hay không còn tùy vào tính chất của trận đấu. Thông thường ở các buổi đấu tập, chúng tôi thường đánh nhẹ nhàng hơn với các bạn nữ. Đó không phải là coi thường mà muốn giữ không khí vui vẻ, thân thiện và tạo một sự kết nối giữa mọi người”.

Hoàng Nghĩa luôn thi đấu hết mình khi bước vào giải dù đối thủ là ai

“Còn khi bước vào thi đấu chính thức, tôi sẽ thi đấu hết mình để thể hiện sự công bằng, tôn trọng đối thủ đúng với tinh thần thể thao. Đã tham dự nhiều giải đấu, tôi thấy có rất nhiều bạn nữ hiện nay có kỹ năng chơi pickleball rất tốt, phản xạ nhanh, tư duy chiến thuật sắc bén, không thua kém gì các bạn nam. Vì vậy, các trận thi đấu nam nữ ngày càng hấp dẫn và nhiều bất ngờ”.

“Tuy nhiên, nếu việc đánh ép bạn nữ một cách quá mức, lặp lại có chủ ý và mang tính áp đảo hay coi thường thì rõ ràng đó không còn là chiến thuật mà là thiếu tinh thần thể thao. Tôi nghĩ ai cũng có thể bị khai thác điểm yếu, nhưng nên thi đấu với sự tử tế, đúng mực và tạo ra một trận đấu đẹp”, Top 10 Mr World Việt Nam Nguyễn Hoàng Nghĩa cho biết.

💥 Hoa khôi Đặng Yến: “Không muốn được nương tay”

“Thật sự dù là tập luyện hay thi đấu, tôi thấy vẫn có rất nhiều tay vợt nam vẫn nhẹ tay hơn trong các trận đấu mà đối thủ có nữ. Cá nhân tôi, nếu đã bước vào sân thì ai cũng nên được đối xử công bằng. Tôi không mong được nương tay mà mong được đánh đúng với khả năng để phát triển trình độ bản thân”.

Đặng Yến không muốn các tay vợt nam nương tay khi thi đấu

“Tôi mong các bạn nữ hãy xem việc bị dồn ép là cơ hội để chứng minh khả năng thay vì thấy mình là nạn nhân. Tôi cũng cho rằng khả năng thi đấu không phụ thuộc vào giới tính, mà phụ thuộc vào kỹ năng, chiến thuật và tinh thần”, Đặng Yến cho biết.

🌟 HLV Trần Hữu Tài: “Có nữ trong đội sẽ có yếu tố bất ngờ”

“Hiện nay, có một số tay vợt nữ phong trào rất mạnh, thậm chí là ngang hoặc hơn trình độ nhiều tay vợt nam. Đây là điều tuyệt vời cho thấy sự phát triển của pickleball. Tôi từng chứng kiến một số trận đấu lúc đầu người ta thấy nữ thì đánh nương tay nhưng sau đó phải bất ngờ khi bạn nữ rất giỏi. Đây cũng là yếu tố bất ngờ để có thể thắng khi trong đội của bạn có nữ”.

HLV Hữu Tài nhận định hiện nay có nhiều tay vợt nữ phong trào có trình độ rất cao

“Nếu cả 2 đội đều có nữ thì bên kia ép nữ bên mình và mình ép nữ bên kia là việc bình thường. Tuy nhiên hiện nay, có những nội dung hỗn hợp nên không tránh khỏi chuyện đôi nam đánh với một đôi nam nữ. Tất nhiên khi đôi nam nữ họ đăng ký thì đã phải chấp nhận việc nữ có thể bị ép”.

“Tôi nghĩ trong thi đấu thì cần phải hết mình. Dù vậy ở những trận đấu có cách biệt quá lớn thì có thể chọn cách đánh giằng co với bạn nam thay vì là ép bạn nữ. Như vậy mọi người sẽ có niềm vui hơn trong pickleball thay vì sẽ sợ hãi khi vào trận đấu bị ép quá, nó mất đi vẻ đẹp của môn này”, HLV Hữu Tài nhận định.