"Ông trùm" bóng chuyền Thái Lan thừa nhận sức mạnh của ĐT nữ Việt Nam

Sau trận thua lịch sử 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.League 2025, ông Somporn Yubamrung, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan, đã có những chia sẻ thẳng thắn về sức mạnh và sự tiến bộ rõ nét của tuyển Việt Nam khi đích thân ra đón đội tuyển Thái Lan trở về, vào chiều 11/8.

Ông Somporn thừa nhận sự tiến bộ của tuyển Việt Nam và cho rằng Thái Lan cần thay đổi

Theo ông Somporn, trận thua này dù không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu trước mắt của đội tuyển Thái Lan tại các giải đấu lớn như vòng chung kết bóng chuyền nữ thế giới và SEA Games, song vẫn để lại những tác động về mặt cảm xúc.

Ông nhấn mạnh đây là một trận đấu đặc biệt, không phải trận tranh huy chương cấp khu vực như SEA Games hay Á vận hội, vì vậy kết quả không thể đánh giá toàn bộ phong độ của đội.

Chủ tịch Liên đoàn, ông Somporn nhận định: “Mọi người đều hiểu bóng chuyền có lúc thăng lúc trầm, có lên có xuống. Đây là quy luật tự nhiên trong thể thao. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận sự phát triển rõ rệt của các đối thủ, đặc biệt là Việt Nam, họ đang tiến bộ nhanh và mạnh mẽ. Chúng ta cần học hỏi, phát triển không ngừng để duy trì sự vượt trội của mình và hướng tới đẳng cấp thế giới”.

Ông Somporn cũng chỉ ra rằng các quốc gia châu Âu đang có những bước tiến vượt bậc, điều mà bóng chuyền Thái Lan phải chú ý nếu muốn không bị bỏ lại phía sau. Thái Lan cần phải liên tục nâng cao trình độ và mở rộng chiến lược phát triển để giữ vững vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ông kết luận: “Trận đấu vừa qua là một trải nghiệm quý giá, giúp chúng ta nhìn lại những điểm yếu và nhờ đó có thể cải thiện tốt hơn cho tương lai. Tôi tin rằng với tinh thần và sự nỗ lực không ngừng, bóng chuyền Thái Lan sẽ sớm trở lại mạnh mẽ trong các giải đấu tiếp theo”.