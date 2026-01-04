Những khoảnh khắc chấn động mạng xã hội 2025: Messi "chia tay", sững sờ cú nhảy kỷ lục

Nếu 2024 là năm của những “đại tiệc” thể thao, thì 2025 lại mang dáng dấp của một bộ phim chuyển giao thế hệ, những tượng đài đi đến hồi kết đẹp đẽ, trong khi lớp vận động viên bùng nổ và chiếm lấy sân khấu. Dưới đây là 8 khoảnh khắc thể thao tiêu biểu nhất năm 2025, mỗi khoảnh khắc là câu chuyện chạm đến cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ.

Lionel Messi và trận đấu cảm xúc tại quê nhà

Lionel Messi: Lời chia tay đẫm nước mắt tại Buenos Aires

Ngày 5/9/2025 tại Estadio Monumental, Argentina. Lionel Messi khép lại hành trình thi đấu vòng loại World Cup trên sân nhà theo cách không thể hoàn hảo hơn khi lập cú đúp giúp Argentina thắng Venezuela 3-0 rạng sáng 5/9/2025.

Trước 85.000 khán giả tại sân Monumental, siêu sao 38 tuổi ghi bàn ở phút 39 và 80, trong trận được xem là màn “chia tay” cuối cùng của anh tại Buenos Aires ở vòng loại. Messi cho biết chỉ dự World Cup 2026 nếu còn cảm thấy đủ thể lực, khẳng định muốn tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng trong màu áo tuyển quốc gia.

OKC Thunder: Từ đội trẻ non nớt đến nhà vô địch NBA

Ngày 22/6/2025, Oklahoma City Thunder (OKC Thunder) bước vào loạt chung kết bóng rổ NBA với Indiana Pacers như một đội bóng trẻ thiếu kinh nghiệm. Nhưng chính sự non trẻ ấy đã được tôi luyện trong chuỗi trận sinh tử. Ở Game 7, họ từng bị dẫn 14 điểm, trước khi lật ngược thế cờ trong hiệp ba bằng màn trình diễn siêu hạng của Shai Gilgeous-Alexander (SGA).

Oklahoma City Thunder gây sốt với chức vô địch giải bóng rổ hàng đầu hành tinh

SGA kết thúc với 35 điểm, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và đưa Thunder giành chiến thắng 103-91. Thành phố Oklahoma như nổ tung. Đây không chỉ là một chức vô địch, mà là minh chứng rằng mô hình xây dựng đội hình kiên nhẫn đã thực sự thành công.

Chloe Kelly: Cú volley làm thay đổi lịch sử EURO nữ

Ngày 27/7/2025 tại chung kết EURO nữ, ở Basel (Thụy Sĩ), trận chung kết giữa Anh và Tây Ban Nha là cuộc đấu trí căng thẳng suốt 88 phút. Khi mọi người đã nghĩ đến hiệp phụ, Chloe Kelly xuất hiện đúng lúc, tung cú volley ngoài vòng cấm đưa bóng găm vào góc cao khung thành.

Trận chung kết EURO nữ làm thay đổi quan điểm về bóng đá nữ

Sân St. Jakob-Park như vỡ òa. Đội tuyển nữ Anh vô địch, và cả giải đấu lập kỷ lục hơn 45 triệu người xem toàn cầu , con số vốn chỉ dành cho những trận cầu nam đỉnh cao.

Ấn Độ đăng quang ICC Champions Trophy: Lời khẳng định của Rohit Sharma

Ngày 9/3/2025 tại Dubai (UAE), khi Ấn Độ bị dẫn 65/3 trong trận chung kết, áp lực đè nặng lên Rohit Sharma, người đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng chính anh là người vực dậy toàn đội bằng một innings mẫu mực gồm 76 điểm trong 83 bóng, không phô trương nhưng đầy bản lĩnh.

Ấn Độ đăng quang ICC Champions Trophy

Ấn Độ thắng New Zealand với bốn wicket, và hình ảnh Rohit nâng cúp giữa biển người hâm mộ đã trở thành một trong những biểu tượng cricket năm 2025.

Lando Norris: Monaco không còn là “cuộc đua nhàm chán”

Ngày 25/5/2025 ở sự kiện Monaco Grand Prix vốn nổi tiếng khó vượt, nhưng Norris đã biến cuộc đua năm nay thành kịch bản không tưởng. Chiến thuật thông minh, lốp mới và một quyết định sai lầm của Red Bull đã mở toang cánh cửa cho tay đua McLaren.

Monaco không còn là “cuộc đua nhàm chán”

Khi Norris cán đích đầu tiên, đó là chiến thắng chặng, và lời khẳng định rằng thế hệ F1 mới đã sẵn sàng soán ngôi những ông lớn.

Hail Mary của NFL: Pha bóng đi vào huyền thoại

Ngày 30/11/2025 tại giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ. Chỉ còn đúng một nhịp thở, Cam Ward tung cú ném 60 mét. Bóng chạm tay hậu vệ, bật nhẹ, rồi rơi gọn vào tay Chimere Dike đang nằm ngửa trong endzone. Cả sân chết lặng trước khi bùng nổ. Pha bóng ấy được xem là Hail Mary đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trận đấu tuyệt vời tại Mỹ

Payton Talbott: 19 giây định danh ngôi sao mới của UFC

Ngày 29/6/2025 tại sự kiện UFC 303. Chỉ 19 giây sau tiếng chuông khai cuộc, Yanis Ghemmouri đã nằm gục. Talbott không chỉ thắng nhanh, anh thắng bằng kỹ thuật hoàn hảo. Cú knock-out này biến Talbott từ một gương mặt triển vọng thành cái tên được cả làng MMA nhắc tới.

Payton Talbott đi vào lịch sử UFC

Mondo Duplantis: Khi kỷ lục thế giới trở thành nghệ thuật

Ngày 15/9/2025 tại Tokyo, Nhật Bản, Duplantis phá kỷ lục thế giới, nhưng điều khiến mạng xã hội bùng nổ là khoảnh khắc anh chạy về phía khán đài ôm gia đình. Video ấy đạt hơn 120 triệu lượt xem trong 48 giờ, cho thấy rằng đôi khi cảm xúc còn quan trọng hơn cả kỷ lục.

Duplantis phá kỷ lục thế giới, video đạt 120 triệu lượt xem trong 48 giờ