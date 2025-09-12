Kiều nữ điền kinh Trung Quốc "khổ vì đẹp", nói lời đanh thép trước giải thế giới

Giải điền kinh vô địch thế giới 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên sân vận động quốc gia Nhật Bản, quy tụ hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Wu Yanni, “nữ thần vượt rào” Trung Quốc là một trong những gương mặt gây nhiều chú ý khi giành vé muộn nhờ điểm số, trở thành đại diện duy nhất của Trung Quốc ở nội dung 100m rào nữ.

Wu Yanni biết trình độ của mình ra sao và sẽ thi đấu quyết tâm nhất có thể ở giải thế giới sắp tới

🎟️ Tấm vé vớt đầy ý nghĩa

Ngày 5/9, Liên đoàn điền kinh thế giới (WA) công bố danh sách chính thức dự giải. Với thành tích tốt nhất 12 giây 74, chậm hơn chuẩn 12 giây 73 đúng 0,01 giây, Wu Yanni tưởng chừng lỡ hẹn. Thế nhưng nhờ hệ thống tính điểm, cô lọt vào top 40 thế giới và “chốt sổ” tấm vé cuối cùng.

“Tôi không có thực lực đạt chuẩn, nhưng nhờ điểm số mà được dự giải, điều đó đã là một niềm an ủi và cơ hội quý giá”, VĐV 28 tuổi chia sẻ. Với cô, việc góp mặt ở Tokyo lần này vừa là sự ghi nhận nỗ lực, vừa là bước ngoặt lớn của sự nghiệp.

Wu cũng nhấn mạnh tinh thần nhẹ nhõm khi bước vào giải: “Tôi tin mình không chỉ có 12 giây 73. Chỉ cần được thi đấu hết mình, vượt qua chính mình đã là thành công”.

🌏 Từ thống trị quốc nội đến sân chơi thế giới

Trong nhiều năm qua, Wu Yanni thống trị đường chạy 100m rào tại Trung Quốc, 6 lần vô địch quốc gia (2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025). Thành tích 12 giây 74 của cô năm 2024 cũng là thông số tốt nhất châu Á mùa giải đó.

Ở cự ly 60m rào nữ, cô từng phá kỷ lục quốc gia khi đạt 8 giây 01 tại giải vô địch trong nhà thế giới ở Nam Kinh, xóa thành tích 8 giây 02 tồn tại từ năm 2014. Tại Asian Championships 2025 ở Hàn Quốc, Wu giành HCĐ với 13 giây 06.

Dẫu vậy, Wu thừa nhận bản thân vẫn còn khoảng cách khá lớn so với những ngôi sao hàng đầu đến từ Mỹ và châu Âu: “Đáng sợ không phải là sự chênh lệch, mà là khi biết có chênh lệch nhưng không tiến lên. Tôi coi đó là động lực để phấn đấu”.

Không chỉ nổi bật trên đường đua, Wu Yanni còn được truyền thông gọi là “kiều nữ điền kinh” bởi ngoại hình xinh đẹp và phong cách tự tin. Song, cô cũng từng đối diện nhiều tranh cãi từ mạng xã hội.

“Tôi biết cách tự bảo vệ bản thân, sàng lọc những yếu tố tiêu cực. Tôi không trốn tránh, mà chọn cách làm tốt phần của mình và kiên trì là chính mình”, Wu chia sẻ trong buổi phỏng vấn với World Athletics.

🎌 Kỳ vọng ở Tokyo 2025

Giải điền kinh vô địch thế giới Tokyo 2025 là lần đầu tiên Wu góp mặt ở sân chơi lớn nhất sau Olympic. Với cô, đây là giải đấu giúp người đẹp Trung Quốc có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm quốc tế trước thềm Olympic Los Angeles 2028.

Vòng loại 100m rào nữ sẽ diễn ra ngày 14/9, bán kết ngày 15/9 và chung kết cùng ngày lúc 20h20 giờ Việt Nam. “Tôi từng chạy 12 giây 80 ở sân này năm ngoái, và tôi hy vọng lần này có thể làm tốt hơn. Với tôi, chỉ cần tiến bộ là đủ”, Wu khẳng định.