Hoa khôi bóng chuyền Trinh "điện" lên xe hoa, Thanh Thúy tỏa sáng ngày trở lại Nhật Bản

💍 Phụ công xinh đẹp Nguyễn Thị Trinh lấy chồng, fan ví von “mùa cưới”

Trong ngày 28/12, Nguyễn Thị Trinh đã tổ chức lễ cưới. Đến chung vui cùng phụ công xinh đẹp này có nhiều đồng nghiệp, trong đó có người đồng đội trên tuyển quốc gia là Hoàng Thị Kiều Trinh. Trước đó 1 ngày, Trinh “điện” cũng chia sẻ bộ ảnh cưới lên trang cá nhân gây bất ngờ cho người hâm mộ.

Ảnh cưới của Nguyễn Thị Trinh

Bên cạnh những lời chúc mừng, các fan còn ví von thời điểm này không khác gì “mùa cưới” của làng bóng chuyền khi liên tiếp những VĐV nổi tiếng và xinh đẹp lần lượt lên xe hoa. Gần nhất, trước Nguyễn Thị Trinh không lâu, một phụ công khác là Phạm Thị Hiền cũng đã về nhà chồng.

Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk, được biết đến với biệt danh Trinh "điện" nhờ lối đánh nhanh và rất hiệu quả. Cô được đánh giá là phụ công nổi bật nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Vào đầu tháng 12 năm nay, ngay sát trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33, Nguyễn Thị Trinh đã viết đơn xin rút khỏi đội tuyển vì không đảm bảo thể trạng và sức khỏe để thi đấu. Phụ công trẻ Lê Như Anh (sinh năm 2005) được triệu tập gấp để thay thế vị trí này.

Hoàng Thị Kiều Trinh dự lễ cưới của đồng nghiệp

Nguyễn Thị Trinh đã công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai trên mạng xã hội vào cuối năm 2024. Ông xã của Trinh được miêu tả là người sống tình cảm, luôn quan tâm và ủng hộ cô.

🎉 Thanh Thủy trở lại Nhật Bản, tỏa sáng rực rỡ giúp đội nhà thắng kịch tính

Sau khi cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia giành HCB tại SEA Games 33, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã trở lại Nhật Bản để tiếp tục khoác áo CLB Gunma Green Wings.

Thanh Thúy ghi 17 điểm, giúp đội nhà chiến thắng

Trong màn so tài với CLB Saitama Ageo Medics diễn ra vào trưa ngày 28/12 trong khuôn khổ vòng 10 giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2025, Thanh Thúy và đồng đội đã có chiến thắng kịch tính 3-2 sau 5 set lần lượt với các tỉ số 25-22, 25-23, 18-25, 21-25 và 15-6. Kết quả này giúp Gunma Green Wings có trận thắng thứ 12 ở mùa giải năm nay, giữ vững vị trí thứ 5 trên BXH.

Chủ công Thanh Thúy góp công lớn vào chiến thắng này khi ghi được 17 điểm, trong đó có 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng, nhiều thứ 2 của đội. Trong khi đó, tay đập cao 1m85 người Ba Lan Olivia Rozanski tỏa sáng rực rỡ khi ghi đến 40 điểm, trong đó có 6 điểm chắn bóng và 3 điểm phát bóng.