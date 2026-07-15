"Nữ thần" thể thao Trung Quốc cổ vũ Tây Ban Nha ở World Cup

Eileen Gu gây chú ý khi xuất hiện trong màu áo Tây Ban Nha

Giữa sức nóng của FIFA World Cup 2026, Eileen Gu tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến trên mạng xã hội. Không phải vì những màn trình diễn trên tuyết, mà bởi lựa chọn cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha trong trận bán kết với Pháp.

Eileen Gu trở thành huyền thoại Olympic mùa Đông với quốc tịch Trung Quốc

Trên Instagram cá nhân, nhà vô địch Olympic xuất hiện trong chiếc áo đấu của "La Roja", hào hứng theo dõi trận cầu tâm điểm. Loạt hình ảnh được đăng tải trong khuôn khổ chiến dịch hợp tác với thương hiệu điện tử, nhưng vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng đây đơn thuần là sở thích bóng đá của Gu. Tuy nhiên, với một VĐV luôn gắn liền với câu chuyện về quốc tịch và bản sắc, mọi động thái của cô đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận.

Từ quyết định gây tranh cãi đến biểu tượng của thể thao Trung Quốc

Eileen sinh năm 2003 tại San Francisco (Mỹ), có mẹ là người Trung Quốc và cha là người Mỹ. Năm 2019, cô khiến làng thể thao bất ngờ khi quyết định chuyển sang đại diện Trung Quốc thi đấu môn trượt tuyết tự do thay vì tiếp tục khoác áo tuyển Mỹ.

Quyết định này từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt tại Mỹ. Dù vậy, Gu vẫn giữ vững lựa chọn của mình và nhanh chóng chứng minh giá trị bằng thành tích trên sân đấu.

Tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, cô giành hai HCV và một HCB, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đoàn thể thao Trung Quốc. Thành công tiếp tục được nối dài với nhiều danh hiệu World Cup ở các nội dung Big Air (Nhảy cầu lớn), Halfpipe (Ống tuyết chữ U) và Slopestyle (Vượt chướng ngại vật), trước khi Eileen Gu giành thêm 1 HCV và 2 HCB tại Olympic mùa Đông Milano-Cortina 2026, qua đó trở thành VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích Olympic nhất lịch sử.

Cô gây sốt khi cổ vũ cho tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026

Không chỉ là VĐV, còn là biểu tượng truyền thông toàn cầu

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Eileen Gu còn là một trong những nữ VĐV có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng, là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế và sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Chính vì vậy, từ việc tham dự sự kiện, hợp tác quảng cáo cho đến lựa chọn đội bóng yêu thích tại World Cup đều có thể tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ.

Việc khoác áo tuyển Tây Ban Nha lần này vì thế nhanh chóng trở thành đề tài được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Luôn nhấn mạnh sự gắn kết giữa hai nền văn hóa

Trước những tranh luận kéo dài về quốc tịch, Eileen nhiều lần khẳng định cô luôn trân trọng cả nguồn gốc Mỹ lẫn Trung Quốc.

Nữ VĐV cho biết mục tiêu của mình là góp phần phát triển các môn thể thao mùa đông tại Trung Quốc, đồng thời trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa. Cách nhìn cởi mở này giúp Gu nhận được sự đồng cảm từ nhiều người có xuất thân đa văn hóa, dù cô vẫn thường xuyên đối mặt với những ý kiến trái chiều.

Sức hút của Eileen đã vượt xa khỏi tầm vóc của môn trượt tuyết

Sức hút vượt ra ngoài đường trượt tuyết

Ở tuổi 22, Eileen Gu vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của làng trượt tuyết tự do thế giới, đồng thời là gương mặt có giá trị thương mại hàng đầu trong thể thao nữ.

Khoảnh khắc xuất hiện với chiếc áo Tây Ban Nha tại World Cup 2026 có thể chỉ là một lựa chọn mang tính cá nhân, nhưng một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của Gu. Dù trên đường trượt tuyết hay trên khán đài bóng đá, cô luôn là nhân vật có khả năng tạo nên những cuộc thảo luận vượt ra ngoài thành tích thể thao.