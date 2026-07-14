Top 5 võ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX: Lý Tiểu Long đứng thứ 4

Trong gần 100 năm qua, võ thuật đã không ngừng phát triển trên khắp thế giới. Tạp chí võ thuật Mixed Martial Arts đã xếp hạng các võ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở các môn võ.

1.Kano Jigoro (sinh ngày 10/12/1860 – mất ngày 4/5/1938) là người sáng lập môn Judo. Judo là môn võ thuật đầu tiên của Nhật Bản được quốc tế công nhận. Judo cũng là môn võ đầu tiên trở thành môn thể thao thi đấu chính thức tại Olympic. Một trong những di sản lớn nhất của Kano là việc ông áp dụng đồng phục luyện tập, hệ thống thăng cấp, xếp hạng (Kyu/Dan), hệ thống đai (đai trắng đến đai đen) và phát triển các phương pháp giảng dạy có hệ thống hóa. Nhiều võ sĩ Judo sau đó đã đi khắp thế giới để truyền bá môn võ này, trong đó có Mitsuyo Maeda, người đã sang Brazil và truyền dạy kỹ thuật cho gia đình Gracie, dẫn đến sự ra đời của Jiu-Jitsu Brazil cũng như sự ra đời của võ tổng hợp. Khi hầu hết các môn võ thuật đã tách ra thành nhiều hướng khác nhau, Judo vẫn giữ nguyên bản chất trong suốt hơn 100 năm qua. Vì lý do đó, Jigoro Kano là là võ sĩ có ảnh hưởng nhất trong 100 năm qua.

2.Gichin Funakoshi (sinh ngày 10/11/1868 – mất 26/4/1957) là cha đẻ của karate. Ông là một trong những bậc thầy karate Okinawa, đã giới thiệu môn võ này đến Nhật Bản vào năm 1922. Funakoshi đã sáng lập ra Shotokan, một trong hai trường phái karate nổi tiếng nhất thế giới cùng với Kyokushin. Masutatsu Oyama (Choi Bae-dal), người sáng lập Kyokushin, cũng đáng được nhắc đến. Thực tế, Masutatsu Oyama là một học trò của Funakoshi. Đáng chú ý, Funakoshi đã đổi tên môn võ này từ “đường thủ” sang “không thủ” để karate phát triển và lan rộng hơn nữa. Sau này, tên của môn võ được thêm từ “đạo” vào phía sau để trở thành “không thủ đạo” (karatedo). Theo Mixed Martial Arts, karate đã phân chia thành vô số hướng khác nhau trong nhiều năm qua, tuy nhiên Gichin Funakoshi là người đã mang môn võ này đến với thế giới. Đó là lý do tại sao ông là người có ảnh hưởng thứ 2 trong thế giới võ thuật trong 100 năm qua.

3.Rorion Gracie: Võ sĩ nổi tiếng nhất thế giới ở môn Jiu-Jitsu Brazil. Anh trai của Royce, Rickson được xem là võ sĩ giỏi nhất trong gia đình. Và môn võ này đã được cha của Royce, Helio, hoàn thiện. Nhưng người đưa Jiu-Jitsu Brazil ra thế giới lại là Rorion Gracie (sinh ngày 10/1/1952). Rorion Gracie đã đưa Jiu-Jitsu Brazil (BJJ) ra thế giới bằng cách đồng sáng lập Ultimate Fighting Championship (UFC) và để em trai Royce tham gia và giành chiến thắng. Ý tưởng của Rorion rất đơn giản, thay vì ngồi nói về hiệu quả của môn võ, hãy tổ chức các trận đấu thực sự để kiểm tra. Từ đó, UFC đã ra đời và mở ra một cuộc cách mạng nhanh nhất trong huấn luyện võ thuật trong lịch sử. Vì vậy, mặc dù Rorion không sáng lập ra một môn võ nào, ông vẫn được xem là võ sĩ có ảnh hưởng lớn thứ 3 trong 100 năm qua.

4. Lý Tiểu Long (sinh ngày 27/11/1940 – mất ngày 20/7/1973) là người sáng tạo môn võ Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo). Sức ảnh hưởng của ông đối với võ thuật thế giới là rất lớn. Lý Tiểu Long về cơ bản đã giới thiệu võ thuật Trung Quốc ra thế giới. Ông là người tạo ra sự bùng nổ võ thuật trong những năm 70 của thế kỷ trước, truyền cảm hứng cho hàng triệu người theo học mọi loại võ thuật. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của Lý Tiểu Long theo tạp chí Mixed Martial Arts, chính là giải phóng võ thuật khỏi rào cản của các quy tắc của võ thuật truyền thống. Lý Tiểu Long đã để lại một di sản rằng chân lý trong võ thuật không nằm trong các hệ thống cố định. Ông đã cho thế giới thấy một cuộc thi có các võ sĩ đeo găng tay, sử dụng đòn đánh đứng, vật và khóa siết. Nói một cách ngắn gọn, Lý Tiểu Long đã dọn đường để thế giới đón nhận võ thuật tổng hợp (MMA). Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch UFC Dana White khẳng định Lý Tiểu Long là cha đẻ của MMA.

5. Choi Hong Hi (sinh ngày 9/11/1918 – mất ngày 15/6/2002) được xem là cha đẻ của Taekwondo. Vì Taekwondo là một trong những môn võ phổ biến nhất thế giới nên tạp chí Mixed Martial Arts đưa ông vào danh sách này. Cái tên Taekwondo được ghép từ 3 từ là tae (tấn công bằng chân), kwon (tấn công bằng tay) và do (nghệ thuật hoặc con đường). Taekwondo được đưa vào thi đấu chính thức tranh huy chương ở Olympic từ năm 2000.