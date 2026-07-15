Nữ tay vợt "đẹp nhất Wimbledon" gây sốc khi khoe bức ảnh bikini ở phòng tắm

Marta Kostyuk, tay vợt 24 tuổi người Ukraine, vừa khép lại hành trình thăng hoa tại Wimbledon 2026 bằng một động thái khiến cõi mạng "chao đảo". Ngay sau khi giải đấu kết thúc, "vũ công ballet trên sân cỏ" đã chứng minh sức hút của mình bằng một bức ảnh selfie phòng tắm cực kỳ táo bạo.

Marta và trang phục nổi bật ở Wimbledon 2026

"Vũ điệu ballet" tinh tế trên thảm cỏ London

Tại Wimbledon 2026, Marta đã trở thành tâm điểm tuyệt đối của truyền thông quốc tế ngay từ vòng đấu đầu tiên. Chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 trước đối thủ Nadia Podoroska không phải là điều duy nhất người ta nhắc về cô. Trang phục thi đấu mang tên "The Marta Dress" phiên bản 2026 với chất liệu ren thêu kỹ thuật và chân váy xếp ly nhiều lớp đã tạo nên một hiệu ứng thị giác đỉnh cao trên sân đấu.

Nhờ nền tảng từng học nhào lộn nghệ thuật, mỗi bước di chuyển, rướn người tung cú đánh của Kostyuk đều uyển chuyển như một vũ công ballet đang thực hiện kỹ thuật xoay người (pirouette) điêu luyện.

Người hâm mộ và giới mộ điệu quốc tế đã đồng loạt phong tặng cho mỹ nhân sinh năm 2002 danh hiệu "Nữ hoàng đẹp nhất Wimbledon 2026". Không dừng lại ở vẻ đẹp ngoại hình, Kostyuk đã cụ thể hóa phong độ đỉnh cao của mình bằng việc xuất sắc tiến thẳng vào tới vòng bán kết đơn nữ Wimbledon 2026, trước khi dừng bước đầy tiếc nuối trước Linda Noskova vào ngày 10/07/2026.

Cô sở hữu thân hình bốc lửa

Bức ảnh bikini phòng tắm gây "bão" diện rộng

Chỉ 3 ngày sau trận bán kết, vào ngày 13/07/2026, Marta lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải "thổn thức", nhưng lần này là ở một không gian hoàn toàn khác.

Trên trang Instagram cá nhân, tay vợt số 11 thế giới đã tung ra một bức ảnh mirror-selfie (chụp ảnh trước gương) được thực hiện trong một căn phòng tắm ốp gạch sang trọng. Trong ảnh, Kostyuk diện một bộ bikini hai mảnh màu đỏ đô (maroon) cực kỳ quyến rũ, khéo léo dùng chiếc điện thoại màu cam che đi một phần khuôn mặt.

Bức ảnh ngay lập tức nhận về lượng tương tác khổng lồ, làm bùng nổ các nền tảng mạng xã hội như X và Instagram. Dưới ánh đèn phòng tắm, vóc dáng thể thao săn chắc, những đường cong khỏe khoắn nhưng không kém phần mềm mại của "thiên nga Ukraine" được tôn lên triệt để. Điều khiến người hâm mộ thích thú hơn cả chính là dòng chú thích đầy hài hước và cá tính của cô: "Another day at the office" (Lại một ngày nữa ở văn phòng).

Bức ảnh chụp trước gương trong phòng tắm đang gây bão của Marta

Năm 2026: Đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc của Marta Kostyuk

Sự kết hợp hoàn hảo giữa thành tích thể thao và phong cách cá nhân quyến rũ đang biến Marta thành một trong những ngôi sao mới của làng quần vợt thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2026, Kostyuk đã liên tục xô đổ các kỷ lục cá nhân:

Đạt thứ hạng WTA kỷ lục: Chạm mốc số 11 thế giới đơn nữ.

Vô địch Madrid Open 2026: Danh hiệu WTA 1000 danh giá nhất trong sự nghiệp tính đến nay.

Cú đúp bán kết Grand Slam: Lọt vào bán kết cả giải Roland Garros 2026 và Wimbledon 2026.