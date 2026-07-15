Bức ảnh Messi tắm cho Yamal lúc bé gây sốt trở lại

Sau khi Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, người hâm mộ đồng loạt chia sẻ lại loạt ảnh chụp Messi và Yamal từ năm 2007. Nếu Argentina vượt qua Anh ở trận bán kết còn lại, hai nhân vật trong bức ảnh sẽ lần đầu đối đầu ở chung kết World Cup.

Thời điểm chụp ảnh, Messi 20 tuổi, còn Yamal mới vài tháng tuổi. Ảnh: AP

Nhiều tài khoản mạng xã hội gọi đây là "bức ảnh mang tính định mệnh nhất của bóng đá hiện đại", đồng thời cho rằng cuộc chạm trán giữa Messi và Yamal sẽ là "cái kết hoàn hảo" cho khoảnh khắc được ghi lại gần 20 năm trước.

Bức ảnh từng gây sốt vào tháng 7/2024, khi cha của Yamal đăng lên Instagram cùng dòng chú thích: "Khởi đầu của hai huyền thoại". Hai năm sau, khoảnh khắc này một lần nữa được nhắc đến trong bối cảnh cả hai đều là đầu tàu đưa đội tuyển của mình tiến sâu tại World Cup.

Bộ ảnh được chụp vào mùa thu năm 2007 tại phòng thay đồ sân Camp Nou, nằm trong cuốn lịch từ thiện phát hành năm 2008 do báo Diario Sport, Quỹ Barcelona và UNICEF thực hiện. Một nửa doanh thu bán lịch được dùng để tài trợ các dự án bảo vệ quyền trẻ em.

Việc Yamal được ghép với Messi hoàn toàn ngẫu nhiên. Ảnh: AP

Thời điểm đó, Messi 20 tuổi, còn Yamal mới vài tháng tuổi. Gia đình Yamal trúng chương trình bốc thăm của UNICEF dành cho các hộ dân tại khu Roca Fonda (thành phố Mataró, Tây Ban Nha), nhờ vậy được chụp ảnh cùng một cầu thủ Barcelona. Việc Yamal được ghép với Messi hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người thực hiện bộ ảnh, kể với The Atlantic rằng Messi vốn khá rụt rè nên ban đầu lúng túng khi phải bế em bé và thực hiện cảnh tắm trong chiếc chậu nhựa.

"Messi là người khá hướng nội. Cậu ấy vừa bước vào phòng thay đồ thì thấy một chậu nước với em bé bên trong. Ban đầu, cậu ấy thậm chí không biết phải bế đứa trẻ như thế nào", Monfort nhớ lại.

Monfort cho biết khi chụp bộ ảnh, ông tin Messi sẽ trở thành ngôi sao lớn của bóng đá, nhưng không thể tưởng tượng em bé trong ảnh sau này cũng nổi tiếng.

"Tôi biết Messi sẽ trở thành cầu thủ lớn, nhưng không thể tưởng tượng đứa bé ấy cũng sẽ có tương lai như vậy", ông nói.

Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Ông cũng cho biết chỉ nhận ra em bé trong bức ảnh là Lamine Yamal khi một người bạn nhắn tin sau khi loạt ảnh bất ngờ lan truyền vào năm 2024.

Gần hai thập kỷ sau buổi chụp hình, Messi đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, còn Yamal - trưởng thành từ lò đào tạo La Masia giống đàn anh - được xem là ngôi sao sáng nhất thế hệ mới.