Hoàng Đức hé lộ kế hoạch bảo vệ ngôi vương AFF Cup của ĐT Việt Nam

🔹 Hoàng Đức tiết lộ sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam

Chiều 15/7, ĐT Việt Nam trở lại tập luyện tại Hà Nội sau gần hai tuần tập huấn ở Hàn Quốc. Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị tích cực cả về thể lực, chuyên môn lẫn sự gắn kết.

Hoàng Đức ở trận đấu tập giữa ĐT Việt Nam và Gangwon FC hôm 13/7.

"Trải qua hai tuần ở Hàn Quốc, toàn đội có những buổi tập thể lực cũng như ba trận đấu giao hữu rất bổ ích. Điều đó giúp anh em gắn kết với nhau hơn và hiểu rõ hơn về chiến thuật của HLV. Cá nhân tôi đánh giá đây là chuyến tập huấn rất tốt", Hoàng Đức chia sẻ.

Theo tiền vệ của CLB Ninh Bình, HLV Kim Sang Sik không áp dụng một công thức cố định mà liên tục đưa ra những phương án khác nhau trong từng buổi tập và trận đấu để các cầu thủ làm quen với nhiều cách vận hành đội bóng. "Thực ra mỗi trận đấu hay mỗi buổi tập, HLV đều đưa ra những phương án khác nhau. Toàn đội đang dần thích nghi với lối chơi cũng như chiến thuật của HLV và tất cả đều cố gắng từng ngày".

Một trong những điểm nổi bật của đợt tập huấn là việc HLV Kim Sang Sik thường xuyên thử nghiệm vị trí thi đấu của các cầu thủ. Theo Hoàng Đức, đây là cách để các tuyển thủ nâng cao khả năng thích nghi, đồng thời giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn về nhân sự và chiến thuật trước AFF Cup 2026.

"Đây là những trận giao hữu nên HLV luôn thay đổi vị trí của từng cầu thủ để mọi người thích nghi. Mỗi anh em có thể đá một, hai hoặc ba vị trí khác nhau và đó là điều rất tốt", Hoàng Đức cho hay. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng cho rằng ĐT Việt Nam hiện vẫn tập trung hoàn thiện lối chơi, còn việc phân tích các đối thủ sẽ được triển khai khi giải đấu cận kề.

🔹 Tiếc nuối khi Đỗ Duy Mạnh lỡ AFF Cup

Trước buổi tập, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở về CLB Hà Nội để tiếp tục điều trị chấn thương và sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2026. Hoàng Đức thừa nhận toàn đội đều rất buồn khi biết đàn anh phải chia tay đội tuyển.

Hoàng Đức trả lời phỏng vấn chiều ngày 15/7.

"Anh Mạnh từ lúc tập trung đến giờ chưa có buổi tập chính thức nào với toàn đội mà chủ yếu tập riêng ở phòng gym. Hôm nay toàn đội biết tin anh không thể tiếp tục đồng hành ở giải đấu sắp tới thì thực sự rất buồn". Tiền vệ 27 tuổi cũng gửi lời động viên tới người đồng đội: "Cá nhân tôi luôn động viên và mong anh Mạnh sớm hồi phục để trở lại ở những giải đấu tiếp theo và tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển".

🔹 Hoàng Đức đặt niềm tin vào Nguyễn Tài Lộc

Là đồng đội của Nguyễn Tài Lộc tại CLB Ninh Bình, Hoàng Đức dành nhiều lời khen cho tiền vệ nhập tịch đang có lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2026. Theo anh, việc HLV Kim Sang Sik bố trí Tài Lộc ở nhiều vị trí khác nhau trong các trận giao hữu sẽ giúp cầu thủ này phát huy tối đa khả năng.

"Hai trận đầu HLV xếp Tài Lộc đá tiền vệ trụ, nhưng trận cuối lại thử ở vị trí khác. Với mỗi cầu thủ, được thi đấu nhiều vị trí là điều rất tốt". Hoàng Đức cũng đánh giá cao những phẩm chất nổi bật của người đồng đội ở CLB Ninh Bình: "Tài Lộc có rất nhiều điểm mạnh, đặc biệt là khả năng sút phạt và tốc độ rất tốt. Tôi hy vọng khi bước vào giải, Tài Lộc sẽ đóng góp nhiều kiến tạo cũng như nhiều bàn thắng cho ĐT Việt Nam".

Khi được hỏi cảm thấy ăn ý nhất với Quang Hải, Thành Long hay Tài Lộc ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức chỉ mỉm cười đáp ngắn gọn: "Với tôi thì ai cũng hợp".

🔹 Chờ ngày ra mắt khán giả Thái Nguyên

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập tại Hà Nội trước khi lên Thái Nguyên chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7. Hoàng Đức cho biết anh rất háo hức khi lần đầu được thi đấu tại sân vận động Thái Nguyên và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân tiếp lửa cho đội tuyển.

"Đây cũng là lần đầu tiên em được lên Thái Nguyên đá bóng. Em hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân thật đông, cổ vũ nhiệt tình để tiếp thêm động lực cho ĐT Việt Nam. Bọn em sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất", Hoàng Đức nói. Trận gặp Myanmar sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026.