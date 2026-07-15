Chân dài xinh đẹp người Anh nhưng "yêu" Argentina ở bán kết World Cup vì lý do đặc biệt

Khi tuyển Anh chuẩn bị bước vào trận bán kết World Cup 2026 với Argentina, đa số người hâm mộ xứ sương mù đều mong "Tam sư" giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, Kelci-Rose Bowers, bạn gái người Anh của trung vệ Marcos Senesi, lại trở thành ngoại lệ khi công khai sẽ cổ vũ Argentina trong cuộc đại chiến tại Atlanta.

Bạn gái Marcos Senesi chọn cổ vũ Argentina thay vì tuyển Anh

Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi Bowers vốn là người Anh, còn đối thủ của Argentina ở bán kết lại chính là đội tuyển quê hương cô.

Theo Daily Mail, Bowers thừa nhận đây là lựa chọn "gây tranh cãi", nhưng với cô, việc cổ vũ người bạn đời là điều hoàn toàn tự nhiên.

"Tôi rất tự hào vì đội tuyển Anh vào đến bán kết. Nhưng bạn trai tôi thi đấu cho Argentina nên trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cũng sẽ luôn ủng hộ người mình yêu", Bowers chia sẻ trong một video đăng trên TikTok trước trận đấu.

Cô cho biết sẽ đến sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) theo dõi trận bán kết, tôn trọng cả hai đội và dành sự cổ vũ cho Senesi.

"Được đồng hành cùng anh ấy tại World Cup, khám phá văn hóa Argentina và mặc áo đấu của đội tuyển là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi không nghĩ điều đó có gì sai cả".

Trong suốt hành trình World Cup 2026, Bowers nhiều lần xuất hiện trên khán đài với chiếc áo Argentina in tên "Senesi 2", trở thành một trong những WAGs gây chú ý nhất của giải đấu.

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Chuyện tình bắt đầu từ Bournemouth

Kelci-Rose Bowers, 22 tuổi, cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cô và Marcos Senesi được cho là bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 2024 sau khi quen nhau tại AFC Bournemouth, thời điểm Bowers khoác áo đội nữ còn Senesi chơi cho đội nam.

Trước đó vài tháng, Bowers gia nhập Bournemouth theo dạng cho mượn từ Portsmouth. Thông báo ký hợp đồng của CLB khi ấy bất ngờ tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội với hơn 21 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

Ngoài sự nghiệp sân cỏ, cô còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và hiện sở hữu hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram. Trang cá nhân của Bowers thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc du lịch cùng Senesi tại nhiều địa điểm ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Cuộc gọi thay đổi mùa hè của Senesi

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cặp đôi diễn ra ngay trước World Cup.

Khi đang nghỉ dưỡng tại Ibiza sau chuyến du lịch Miami, Senesi bất ngờ nhận cuộc gọi thông báo được HLV Lionel Scaloni triệu tập bổ sung lên tuyển Argentina sau chấn thương của một trung vệ khác.

Bowers đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Senesi và bạn gái ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa.

"Cả hai chúng tôi suốt kỳ nghỉ đều không thể hoàn toàn thư giãn vì luôn biết vẫn còn khả năng có một trung vệ gặp chấn thương. Marcos đã cầu nguyện mỗi ngày để có cơ hội này", Bowers chia sẻ trong đoạn video.

Senesi sau đó có trận ra mắt World Cup khi đá trọn 90 phút trong chiến thắng 3-1 của Argentina trước Jordan ở vòng bảng.

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Mùa hè đáng nhớ của trung vệ Argentina

Không chỉ được triệu tập dự World Cup vào phút chót, Senesi còn hoàn tất một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cấp CLB.

Tháng 6 vừa qua, trung vệ 29 tuổi chia tay Bournemouth sau 128 lần ra sân để gia nhập Tottenham Hotspur theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Senesi gọi đây là một bước đi "đặc biệt", đồng thời khẳng định mục tiêu sẽ cống hiến hết mình để giúp Tottenham chinh phục các danh hiệu.

Giờ đây, trước khi bắt đầu chương mới tại Bắc London, Senesi đứng trước trận đấu lớn nhất sự nghiệp khi cùng Argentina chạm trán chính đội tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026. Trên khán đài, giữa hàng vạn CĐV "Tam sư", sẽ có một cổ động viên người Anh mang trái tim hướng về Argentina.