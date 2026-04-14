Nữ MC VTV cao 1m76 gây sốt ở giải bóng chuyền quốc gia
Nữ MC Đặng Thu Huyền thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện tại giải bóng chuyền VĐQG 2026 đang diễn ra ra tại Đông Anh, Hà Nội.
Sau khi giải nghệ ở tuổi 19 năm 2021, cựu VĐV bóng chuyền Đặng Thu Huyền trở thành MC thể thao của VTVCab
Với chuyên môn về bóng chuyền và gương mặt xinh đẹp, Thu Huyền nhanh chóng thích nghi với công việc mới
Cô thường xuyên xuất hiện trên sân, là gương mặt trở nên quen thuộc tại các giải bóng chuyền trong nước
Gương mặt xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn của Thu Huyền
“Mỗi sự lựa chọn đều hướng đến một điều là phát triển sự nghiệp tốt nhất. Tôi đưa ra quyết định giải nghệ và không hối tiếc về điều này", Thu Huyền từng chia sẻ
Năm 2020 tại giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia được diễn ra ở Tam Đảo (Phú Thọ), Đặng Thu Huyền từng nhận danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất
“Trước đây khi là cầu thủ, tôi quen với việc chỉ tập trung và kỹ thuật chuyên môn để thi đấu. Trở thành MC thể thao, đặc biệt là trong môi trường truyền hình, tôi phải học cách quan sát rộng, cập nhật nhanh và phản ứng linh hoạt", cựu VĐV cho biết
Nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao, Thu Huyền sở hữu dáng vóc chuẩn như người mẫu
Cô từng thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 và lọt vào top 10
Thu Huyền không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân
Sở hữu chiều cao nổi bật 1,76m cùng gương mặt thanh tú và hiểu biết về bóng chuyền, Thu Huyền nhận được nhiều tình cảm từ người xem truyền hình
Cô nàng rất tự tin với chuyên môn và nhan sắc của mình
Vòng 1 Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia các CLB năm 2026 đang diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng xã Đông Anh (Hà Nội), mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn...
-12/04/2026 12:06 PM (GMT+7)