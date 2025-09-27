“Nữ hoàng điền kinh” 53 tuổi gây sững sờ khi diện nội y "xuyên thấu"

Denise Lewis, huyền thoại điền kinh từng mang về HCV Olympic Sydney 2000 cho thể thao Anh vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trong một bộ ảnh nội y táo bạo. Ở tuổi 53, sau khi rời ghế bình luận viên của BBC, cô đã chọn cách “tái xuất” đầy cuốn hút trước ống kính.

Denise Lewis quyến rũ so với hình ảnh thường thấy của cô

📸 Từ đường chạy đến ống kính thời trang

Trong sự nghiệp thi đấu, Denise Lewis từng vô địch thế giới năm 1998 và vô địch châu Âu 1995 ở nội dung 7 môn phối hợp (heptathlon). Sau khi giải nghệ, cô gắn bó hơn một thập kỷ với BBC trong vai trò chuyên gia phân tích, đặc biệt gây dấu ấn ở Olympic Paris 2024.

Nhưng giờ đây, “Nữ hoàng điền kinh” lại khiến công chúng choáng ngợp khi rũ bỏ hình ảnh kín đáo trong bộ đồ thể thao, để khoác lên mình những thiết kế nội y bằng lụa đen và ren mỏng từ thương hiệu thời trang nổi tiếng. Bộ ảnh còn khéo léo gợi nhớ sự nghiệp đỉnh cao của cô, khi Lewis tạo dáng bên những vật dụng quen thuộc như lao, tạ đẩy và rào vượt.

Chia sẻ về quyết định táo bạo này, Denise Lewis nói với The Times: “Tôi chưa từng chụp ảnh nội y trước đây, cả đời chỉ mặc đồ thể thao. Nhưng thương hiệu thời trang này đã giúp tôi thể hiện đúng con người mình, một phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm. Tôi đã làm việc cật lực cho cơ thể này và muốn ăn mừng nó. Ở tuổi 50, nói "Đây là tôi" thật sự giải phóng”.

Theo Lewis, bộ ảnh không chỉ là sự tái khẳng định bản thân sau những biến động cá nhân, bao gồm cuộc chia tay với chồng, nhà sản xuất âm nhạc Steve Finan O’Connor và là lời nhắn gửi đến phụ nữ, dù là mẹ, là người làm việc, họ vẫn có quyền sống với bản thể quyến rũ và tự tin.

Lewis muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới

🌟 Huyền thoại thể thao tới ngôi sao truyền cảm hứng

Từng là một trong những gương mặt da màu tiên phong trên sóng truyền hình, Denise Lewis hiện còn giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Anh. Với bộ ảnh lần này, cô muốn chứng minh rằng phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể mạnh mẽ, gợi cảm và dám phá vỡ những khuôn mẫu ràng buộc.

“Thể thao dạy tôi về sự bền bỉ. Giờ thì tôi dùng chính sự bền bỉ ấy để bước vào một chương mới trong đời”, Lewis khẳng định.

Từng là biểu tượng của đường chạy, giờ đây Denise Lewis tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho phụ nữ trong thể thao, và cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự tự tin và khát khao làm mới bản thân.