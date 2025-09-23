Mỹ thống trị giải điền kinh thế giới với 16 HCV, 2 sao tốc độ Lyles - Melissa rực sáng

Dưới sân vận động quốc gia Tokyo lộng lẫy tối 21/9, giải vô địch điền kinh thế giới 2025 đã khép lại với một trang sử chói lọi dành cho đội tuyển Mỹ. 16 tấm huy chương vàng (HCV) trên tổng số 49 bộ huy chương trao đi đã thiết lập kỷ lục huy chương vàng cao nhất trong lịch sử giải đấu, và khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của Mỹ trên bản đồ điền kinh thế giới.

Noah Lyles và Melissa Jefferson-Wooden hai ngôi sao tốc độ mang về vinh quang cho tuyển Mỹ

⚡🏃 Noah Lyles cân bằng kỷ lục "Tia chớp" Bolt

Điểm sáng không thể bỏ qua chính là màn trình diễn nghẹt thở của đội tiếp sức 4x100m nam, nơi Noah Lyles với bước chạy bứt phá chặng cuối đã dẫn đoàn Mỹ về đích trong thời gian 37 giây 29, thành tích đứng thứ 5 trong lịch sử và nhanh nhất kể từ năm 2019. Chiến thắng vang dội này đã mở ra tấm HCV thứ 16 cho đoàn Mỹ, phá vỡ mọi giới hạn và ghi đậm dấu ấn cá nhân của Lyles.

Trước đó, thành tích giành HCV 200m với thời gian 19 giây 52 giúp chân chạy Mỹ sang bằng kỷ lục Usain Bolt 4 lần giành HCV ở nội dung này.

🌟🏃‍♂️ Ngôi sao tốc độ gây bất ngờ với thế giới

Câu chuyện thần kỳ tiếp tục với Melissa Jefferson-Wooden, ngôi sao tài năng trên đường chạy ngắn. Cô nàng này đã làm khuynh đảo làng điền kinh khi giành cú đúp HCV ở cự ly 100m và 200m, đồng thời góp phần quan trọng giúp đội nữ tiếp sức 4x100m đăng quang với kỷ lục giải đấu 10 giây 61 ở cự ly 100m.

Ở các nội dung trung và dài, Cole Hocker tạo nên lịch sử cho đội Mỹ khi trở thành vận động viên đầu tiên trong 18 năm qua giành chức vô địch 5000m nam, với thành tích ấn tượng 12 phút 58 giây 30. Sự bứt phá của Hocker không chỉ cho thấy chiều sâu lực lượng mà còn phản ánh sự phát triển đồng đều và toàn diện của điền kinh Mỹ.

Sydney McLaughlin-Levrone phá kỷ lục tồn tại 39 năm ở cự ly 400m

👑🏃‍♀️ "Nữ hoàng điền kinh" phá kỷ lục 39 năm

Không kém phần rực rỡ, đội tiếp sức nữ 4x400m cũng làm nức lòng người hâm mộ với kỷ lục giải đấu mới là 3 phút 16 giây 61. Sydney McLaughlin-Levrone, “Nữ hoàng điền kinh” của Mỹ, với phần chạy cuối thần tốc, một lần nữa chứng minh đẳng cấp khi giúp đội vô địch và cá nhân cô cũng lập kỷ lục giải đấu nội dung 400m nữ với thành tích kinh hoàng 47 giây 78, phá vỡ kỷ lục tồn tại đến 39 năm.

Thành tích này không phải là kỷ lục thế giới nhưng là thời gian nhanh thứ hai trong lịch sử điền kinh ở cự ly này, chỉ kém kỷ lục thế giới 47 giây 60 do huyền thoại Marita Koch thiết lập từ năm 1985 đúng 0,18 giây.

Armand Duplantis là người duy nhất tạo ra kỷ lục thế giới mới ở môn nhảy sào tại giải điền kinh thế giới 2025

🏆🤸‍♂️ Duplantis lập kỷ lục thế giới nhảy sào tại Tokyo

Tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025, Armand Duplantis (Thụy Điển) đã chinh phục 6m30, giành HCV và phá kỷ lục thế giới nội dung nhảy sào. Màn trình diễn ấn tượng này khẳng định vị thế độc tôn của Duplantis, khiến hàng triệu khán giả toàn cầu trầm trồ. Đây là kỷ lục thế giới duy nhất được lập tại giải năm nay.

📊🥇 Bảng xếp hạng thành tích top 20 đoàn thể thao tại giải thế giới 2025