Thanh Thúy 1m93 đấu đội bóng cũ, dàn hot girl bóng chuyền khoe vóc dáng

🏋️‍♀️ Chủ công Thanh Thúy 1m93 tích cực tập luyện đấu đội bóng cũ

Đội bóng chuyền nữ Gunma Green Wings sẽ có 2 lượt trận đấu với CLB PFU BlueCats vào trưa ngày 25 và 26/10 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hàn Quốc mùa giải 2025/2026.

Thanh Thúy tích cực tập luyện để đấu đội bóng cũ

Trần Thị Thanh Thúy là cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ truyền thông của cả hai đội bóng vào lúc này. Bởi lẽ, chủ công cao 1m93 hiện là cây ghi điểm nổi bật trong màu áo Gunma Green Wings. Trước đó sau 2 trận đấu ra mắt của mình, Thanh Thúy ghi đến 37 điểm, lọt top 7 trong nhóm những tay ghi điểm hàng đầu ở giải bóng chuyền Nhật Bản.

Đáng chú ý, PFU BlueCats là đội bóng mà Thanh Thúy đã có thời gian khoác áo từ năm 2021 đến 2024. Với đẳng cấp của mình, Thanh Thúy trở thành những chủ chốt quan trọng của đội. Cô được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất lịch sử của đội bóng. Hiện tại, Thanh Thúy đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho màn tái ngộ đội bóng cũ.

📸 Hoa khôi Thu Hoài khoe ảnh con, fan khen vẫn xinh lung linh

Mới đây trên trang cá nhân, Nguyễn Thu Hoài đã tung bộ ảnh rạng rỡ bên ông xã và con đầu lòng. Đáng chú ý, dù đã lập gia đình và lên chức mẹ, nữ chuyền hai cao 1m74 vẫn giữ được nét xinh đẹp từng giúp cô nhận danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền giải vô địch quốc gia Việt Nam năm 2022.

💃 Dàn hot girl bóng chuyền thi nhau khoe vóc dáng người mẫu

Bóng chuyền Việt Nam đang tạm nghỉ ngơi sau khi kết thúc mùa giải vô địch quốc gia 2025. Tranh thủ thời gian này, các hot girl làng bóng chuyền đã đi du lịch, vui chơi cùng gia đình và bạn bè.

Lý Thị Luyến du lịch tại Hàn Quốc

Phụ công sở hữu chiều cao hơn 1m9 là Lý Thị Luyến gây chú ý với chuyền du lịch tại Hàn Quốc. Rời xa trang phục thi đấu để khoác lên những bộ quần áo đời thường, chân dài làng bóng chuyền được khen ngợi có nhan sắc và vóc dáng không kém gì các người mẫu. Lý Thị Luyến cũng là cái tên đang nhận nhiều sự quan tâm khi có thông tin cô chuẩn bị xuất ngoại sang Mông Cổ thi đấu.

Kim Thành và Kiều Trinh khoe sắc

Một phụ công khác là Đặng Thị Kim Thanh cũng gây chú ý khi khéo léo khoe vóc dáng quyến rũ trong khi đi chơi cùng cô em gái là cựu VĐV bóng chuyền Đặng Thị Mỹ Duyên. Sau khi cùng VTV Bình Điền Long An giành chức vô địch quốc gia 2025, Kim Thanh và các đồng đội tại đội bóng miền Tây chuẩn bị sang Brazil tham dự giải vô địch các CLB nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 8-14/12.

Ngoài ra, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh cũng có bức ảnh ngẫu hứng dưới mưa gây trầm trồ.