Nóng nhất thể thao sáng 5/9: Swiatek phản ứng với phóng viên sau thất bại ở US Open

Swiatek phản ứng với phóng viên sau thất bại ở US Open

Iga Swiatek đã vặc lại một phóng viên hỏi cô có cần nghỉ ngơi để tỉnh táo tinh thần, sau khi Swiatek bị loại khỏi tứ kết US Open bởi Amanda Anisimova. Swiatek đáp lại: “Sao anh hỏi thế? Trông trận đấu của tôi có vẻ gì là khiến tôi kiệt sức chăng?”. Khi được phóng viên giải thích rằng cô đã thi đấu rất nhiều, Swiatek nói tiếp: “Thế thì nói với những ai có trách nhiệm với lịch thi đấu ấy. Thế còn anh, anh có cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần không? Tôi nghĩ anh cần đấy”.

Iga Swiatek

HLV Ferrero muốn Alcaraz nghĩ càng ít về Djokovic càng tốt

Trước thềm trận bán kết đơn nam US Open, HLV Juan Carlos Ferrero cho rằng Carlos Alcaraz càng ít nghĩ về Novak Djokovic càng tốt. “Chúng tôi không cần phải bị ám ảnh về Novak. Carlos cần tập trung vào chính mình. Nếu cậu ấy chơi với tốc độ của mình, Djokovic sẽ bị đẩy tới giới hạn về mặt thể lực”, HLV Ferrero bình luận.

Nhà vô địch UFC nghĩ McGregor sẽ không trở lại

Nhà đương kim vô địch hạng lông UFC Alexander Volkanovski cho biết Conor McGregor sẽ là đối thủ trong mơ của anh, nhưng cũng nghĩ rằng võ sỹ người Ireland sẽ không trở lại. “Conor của hiện tại đã không còn là Conor của trước đây nữa, anh ấy từng rất sắc bén và nhanh nhẹn nhưng những thứ đó đã dần mất đi rồi. Tôi nghĩ Conor sẽ thà bỏ cuộc hơn là tiếp tục thi đấu”, Volkanovski nói.

Bạn trai Sabalenka nói về vụ hợp tác kinh doanh với Djokovic

Doanh nhân Georgios Frangulis, bạn trai của Aryna Sabalenka, cho biết anh và Novak Djokovic hợp tác đầu tư vào CLB Le Mans ở giải Ligue 2 của bóng đá Pháp do có sự quen biết từ trước. “Chúng tôi trở thành bạn bè khá nhanh vì tôi cũng là fan của Djokovic. Chúng tôi đã quyết định đầu tư khi cơ hội ở Le Mans xuất hiện, Djokovic có tư duy sắc sảo về quản lý thể thao khiến tôi rất yên tâm đồng ý đầu tư”, Frangulis cho biết.