Nóng nhất thể thao sáng 6/9: Raducanu đổi ý, bỏ dự Billie Jean King Cup

Raducanu đổi ý, bỏ dự Billie Jean King Cup

Emma Raducanu dự kiến sẽ tham dự giải quần vợt đồng đội nữ Billie Jean King Cup trong tháng này. Tuy nhiên, mỹ nhân 22 tuổi vừa đổi ý và chuyển sang chơi tại Korea Open. Giải đấu đồng ý cho Raducanu một suất vé vớt. Thiếu cựu vô địch US Open 2021, ĐT Anh sẽ gặp khó khăn lớn trước Nhật Bản.

Emma Raducanu

Lewis Hamilton hào hứng trước chặng đua tại Monza

Trả lời phỏng vấn Sky Sports mới đây, Lewis Hamilton thể hiện sự hào hứng khi được thi đấu cho đội đua F1 Ferrari tại trường đua Monza (Italia). Tay lái người Anh nói rằng đó là ước muốn từ lâu trong đời. Trường đua Monza được coi là sân nhà của Ferrari và giới mộ điệu đang chờ xem cựu số 1 thế giới cải thiện phong độ ra sao.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha bị loại khỏi giải vô địch châu Âu

ĐT bóng rổ nam Tây Ban Nha vừa nhận cú sốc lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng tại giải vô địch châu Âu. Họ có thành tích 2 thắng, 3 thua sau 5 trận vòng bảng và đứng thứ 5 tại bảng C. Đội bóng tiễn chân Tây Ban Nha về nước là Hy Lạp với siêu sao Giannis Antetokounmpo, chiến thắng 90-86 ở lượt đấu cuối.

Sabalenka sẵn sàng đấu với Nick Kyrgios

Hiện tại, Aryna Sabalenka rất thích ý tưởng về trận đấu đặc biệt giữa cô và Nick Kyrgios. Để cân bằng hơn, tay vợt người Úc sẽ chỉ được giao bóng 1 và khu vực giao bóng cũng nhỏ hơn. Nói về trận đấu này, tay vợt người Belarus cho biết:

"Đây là ý tưởng rất hay. Đó là trận đấu rất đáng để xem. Tôi tin trận đấu sẽ rất vui, đặc biệt là khi đối đầu với người như Nick. Như anh ấy nói, tôi nghĩ mình sẽ thắng trận đấu đó bởi tôi có rất nhiều lợi thế".

"Ông trùm" UFC bị tố nợ nần chồng chất

Theo báo chí Mỹ, Chủ tịch UFC, Dana White, đang bị tố nợ nần chồng chất vì đánh bạc. Hiện tại, "ông trùm" người Mỹ đang nợ khoản tiền lên tới 25 triệu USD với một sòng bạc. Dana White nổi tiếng là người nghiện "đỏ đen" và thường xuyên chơi lớn tại các sòng bạc ở Las Vegas.