Úc mở rộng đạt mức thưởng kỷ lục, vô địch đơn nhận hơn 73 tỉ đồng

Trong ngày 6-1, Ban tổ chức Úc Mở rộng đã thông báo quỹ tiền thưởng của giải đấu năm nay đã được tăng thêm 16%, đạt mức 111,5 triệu AUD (tương đương 74,88 triệu USD, gần 1.970 tỉ đồng), trở thành mức thưởng cao nhất trong lịch sử giải Grand Slam này.

Hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ của giải sẽ nhận 4,15 triệu AUD (hơn 73,3 tỉ đồng)/người , tăng so với mức 3,5 triệu AUD mà Jannik Sinner và Madison Keys nhận được ở mùa giải năm ngoái.

"Việc tăng 16% này cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ sự nghiệp quần vợt ở mọi cấp độ. Bắt đầu từ việc tăng tiền thưởng vòng loại thêm 55% kể từ năm 2023 cho đến việc cải thiện các chế độ phúc lợi cho VĐV, chúng tôi đang đảm bảo quần vợt chuyên nghiệp phát triển bền vững cho tất cả người thi đấu" - CEO Tennis Úc, ông Craig Tiley - cho biết.

Tại giải đấu nam nay, các tay vợt thua ở vòng một vẫn sẽ nhận 150.000 AUD , tăng 14% so với năm 2025. Tiền thưởng ở vòng loại ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 16% ; những tay vợt dừng bước ở vòng loại thứ ba sẽ nhận 83.500 AUD .

Việc tăng tiền thưởng nằm trong gói đầu tư 135 triệu AUD của Tennis Úc cho chương trình "Mùa hè quần vợt". Đây là kế hoạch theo ông Tiley sẽ giúp củng cố và tăng cường nền tảng của quần vợt nước này.

Ở mùa giải trước, US Open là Grand Slam đạt quỹ thưởng lớn nhất với 90 triệu USD, trong khi Wimbledon chi có tổng cộng 53,5 triệu bảng (72,49 triệu USD) và Roland Garros là 56,35 triệu euro (66,12 triệu USD).