Việt Nam còn cơ hội tranh vé World Cup U17 nữ

Sau trận ra quân hòa Thái Lan 2-2, U17 nữ Việt Nam để thua chủ nhà Trung Quốc 0-3 tại lượt trận kế tiếp bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Với 1 điểm/2 trận, thầy trò HLV Okiyama Masahiko tạm xếp thứ 3, sau Thái Lan (4 điểm), Trung Quốc (6 điểm) và trên Myanmar (0 điểm).

Ngày 7-5 tới, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar tại lượt cuối, trong khi Thái Lan đụng Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ.

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) vẫn còn cơ hội vào tứ kết châu Á để nuôi hy vọng vé World Cup

Điều lệ giải quy định các đội nhất, nhì bảng và hai trong ba đội hạng ba có thành tích tốt giành quyền vào tứ kết. Bốn đội vào bán kết sẽ đại diện châu Á tham dự World Cup U17 nữ 2026 tại Morocco vào tháng 10.

Mục tiêu của U17 nữ Việt Nam là giành trọn 3 điểm trước Myanmar để có 4 điểm và chắc chắn dẫn đầu nhóm các đội hạng ba vào tứ kết (hai đội hạng ba còn lại chỉ có thể đạt tối đa 3 điểm).

Song thầy trò HLV Masahiko có lẽ sẽ nỗ lực cao hơn cho mục tiêu thắng đậm Myanmar. Bởi nếu đồng thời Thái Lan thua Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ, Việt Nam có thể vượt Thái Lan để chiếm ngôi nhì bảng cùng tấm vé trực tiếp vào tứ kết.

Việc vào tứ kết với tư cách nhì bảng hay hạng ba sẽ tác động lớn tới khả năng tranh vé World Cup của U17 nữ Việt Nam.

Cụ thể, nếu giành nhì bảng A, U17 nữ Việt Nam sẽ tranh vé World Cup với đội nhì bảng B, nhiều khả năng là Australia. Trường hợp đi tiếp với tư cách hạng ba bảng A, các cô gái áo đỏ sẽ khó khăn hơn khi đụng đội nhất bảng C, CHDCND Triều Tiên hoặc Hàn Quốc.