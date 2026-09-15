Nóng nhất thể thao sáng 15/9: Djokovic phải vô địch China Open 2026

Djokovic phải vô địch China Open 2026

Sau khi bị loại sớm tại US Open, Novak Djokovic đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP. Điều đó đồng nghĩa với việc tay vợt người Serbia sẽ phải vô địch ít nhất là China Open. Nole còn kém kỷ lục nằm trong Top 10 của ATP lâu nhất lịch sử của Roger Federer đúng 9 tuần. Ngoài ra, nếu không kịp trở lại Top 8, Djokovic sẽ bỏ lỡ ATP Finals.

Novak Djokovic

Ferrari giải thích lý do Lewis Hamilton bỏ cuộc

Lewis Hamilton vừa phải bỏ cuộc tại Spanish GP và Ferrari đã lên tiếng giải thích. Theo đó, xe đua của tay lái người Anh gặp vấn đề về phanh ngay ở vòng đua đầu tiên sau pha cạnh tranh với Max Verstappen và không thể tiếp tục thi đấu khi bước sang vòng thứ 7. Đây là lần đầu tiên sau 10 tháng, tay đua người Anh phải bỏ cuộc giữa chừng.

Zverev nhận “mưa gạch đá” vì trêu bạn gái của Ben Shelton

Sau khi giành chức vô địch US Open, Alexander Zverev có trêu chọc Trinity Rodman, bạn gái của Ben Shelton, để tạo không khí vui vẻ hơn. Tuy nhiên, hành động này của tay vợt người Đức lại không được đánh giá cao. Zverev phải nhận hàng loạt bình luận tiêu cực trên mạng xã hội vì hành động này. Đa phần đều cho rằng tân vương của US Open đã thiếu tôn trọng đối thủ.

Tom Aspinall chính thức bỏ đai vô địch

Trong thông báo mới nhất, võ sĩ Tom Aspinall đã tuyên bố từ bỏ đai vô địch hạng nặng của sàn UFC. Nguyên nhân là bởi tay đấm này vẫn chưa bình phục chấn thương mặt do bị Ciryl Gane chọc vào trong trận tranh đai diễn ra gần 1 năm trước. Theo Aspinall chia sẻ, võ sĩ này đã làm mọi cách nhưng chưa được cấp phép y tế để trở lại thi đấu nên chỉ có thể từ bỏ đai danh hiệu.