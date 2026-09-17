Nóng nhất thể thao sáng 17/9: Djokovic xác nhận sẽ trở lại China Open

Djokovic xác nhận sẽ trở lại China Open

Novak Djokovic đã đăng video xác nhận anh sẽ tới Bắc Kinh để thi đấu tại China Open, lần đầu tiên sau 11 năm anh không có mặt ở giải này. Djokovic đã 6 lần dự China Open và vô địch cả 6 lần với kỷ lục thắng 29 trận liên tiếp và chưa thua lần nào.

Novak Djokovic

“Cháy vé” xem Eala ở Singapore vì fan Philippines

Báo chí địa phương cho biết vé theo dõi Singapore Open đang gần bán hết với số lượng mua không nhỏ tới từ các fan Philippines. Sự xuất hiện của Alex Eala ở giải này đang gây sốt cho các fan tới từ quốc gia này và một số fan thậm chí đã mua vé để xem tận 4 ngày liên tiếp ở nhà thi đấu OCBC Arena.

F1 công bố lịch thi đấu năm 2027

Mùa giải F1 2027 sẽ được khởi đầu vào giữa tháng 3/2027 với chặng Bahrain GP. Đây là năm thứ 4 liên tiếp có 24 chặng đua nhưng đã có sự thay đổi, Dutch GP (Hà Lan) không còn được tổ chức nhưng đã có Portuguese GP (Bồ Đào Nha) thế chỗ, và chặng đua Spanish GP tại Barcelona được thay phiên bằng Belgian GP (Bỉ) theo thỏa thuận năm lẻ - năm chẵn. Mùa giải sẽ được kết thúc vào giữa tháng 12 tại Abu Dhabi.

WTA lập cột mốc về số tay vợt nhận thưởng 1 triệu USD

WTA đã thống kê được 65 tay vợt trong năm 2026 chạm mốc 1 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu chính thức. Đây là con số nhiều nhất trong lịch sử thống kê của hiệp hội, với nhà tân vô địch US Open Elena Rybakina dẫn đầu với 10,8 triệu USD. Hiện đã có 23 tay vợt chạm mốc 2 triệu USD và 11 tay vợt chạm mốc 3 triệu USD.