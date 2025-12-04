Chủ nhà Thái Lan lý giải nguyên nhân dẫn đến những sai sót tại SEA Games 33

Các cầu thủ U22 Việt Nam hát Quốc ca không nhạc trong trận ra quân.

Chủ nhà Thái Lan một lần nữa nhấn mạnh công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho SEA Games 33. Sáng ngày 4/12, tờ ThaiPost dẫn lời bà Ayrin Phanrit, Phó phát ngôn Chính phủ, cho biết Thái Lan, với tư cách là nước chủ nhà của SEA Games 33, đã sẵn sàng 100%.

Mặc dù vậy, như tất cả đã thấy, những sai sót lại tiếp diễn sau các sự cố như tắc nghẽn giao thông gây ảnh hưởng tới lịch trình của U22 Việt Nam, chậm trễ phát hành thẻ tác nghiệp báo chí, sai cờ trong lịch thi đấu...

Ở trận đấu môn bóng đá nam bảng B tại Rajamangala, Quốc ca của Việt Nam và Lào không được phát, dẫn đến việc hai đội phải hát "chay". Sau đó, trong trận đấu thuộc bảng A với sự tham gia của chính chủ nhà U22 Thái Lan, một số bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng của sân vận động đã ngừng hoạt động, buộc Ban quản lý sân vận động phải mượn bóng đèn từ Sân vận động tỉnh Nakhon Ratchasima để thay thế khẩn cấp. Ngoài ra, trang web chính của SEA Games 33 cũng bị cáo buộc dùng ảnh AI trong thiết kế poster.

Ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những trục trặc. Ông tiết lộ Thái Lan đã chuẩn bị đầy đủ để đăng cai SEA Games 33 theo đúng kế hoạch ban đầu. Thế nhưng những chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Đó là lũ lụt ở miền Nam Thái Lan ảnh hưởng đến địa điểm thi đấu của 10 môn thể thao dẫn đến việc di dời, chuyển đến Bangkok và Chonburi để đảm bảo diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, Campuchia bất ngờ rút lui khỏi 8 môn thể thao khiến Ban tổ chức phải điều chỉnh số lượng đội tuyển và chương trình thi đấu.

Ông Atthakorn thừa nhận những thay đổi dẫn tới việc thiếu sự chuẩn bị và một số chương trình thi đấu chưa được công bố chính thức. Vì vậy, các chỉ trích đã xuất hiện trong khi Thái Lan đang nỗ lực khắc phục.

Bài báo về tuyên bố của ông Atthakorn, với tiêu đề "SEA Games 33 đang hỗn loạn", của SiamSport hiện đã bị gỡ.