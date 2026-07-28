Zidane chính thức dẫn dắt ĐT Pháp, mơ cùng Mbappe chinh phục đỉnh cao

Như vậy là Zinedine Zidane đã hoàn thành thủ tục cuối cùng để trở thành HLV trưởng ĐT Pháp. Ông thầy 54 tuổi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với LĐBĐ Pháp trong buổi họp sáng nay (28/7) theo giờ địa phương. Trước đó, Didier Deschamps đã tuyên bố rời ĐT Pháp sau 14 năm gắn bó để mở đường cho người đồng đội cũ.

Zinedine Zidane chính thức trở thành HLV của ĐT Pháp

Đây có thể nói là tâm nguyện lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Zinedine Zidane. Ông thầy người Pháp bắt đầu chính thức bước vào nghề cầm quân vào năm 2016 khi sắm vai "lính cứu hỏa" cho Rafa Benitez tại Real Madrid. Không ai có thể tưởng tượng được rằng Zidane giúp "Kền kền trắng" vô địch Champions League liền 3 năm liên tiếp sau đó.

Đúng vào lúc đang ở trên đỉnh cao, Zidane chọn ra đi và lúc đó đã có thông tin rằng ông thầy người Pháp muốn dẫn dắt ĐT Pháp. Tuy nhiên, HLV Deschamps vẫn làm tốt nhiệm vụ và huyền thoại người Pháp vẫn phải chờ. Zidane lựa chọn trở lại Real Madrid một lần nữa và có thêm một danh hiệu La Liga.

Tháng 5/2021, Zidane lại rời cương vị và không làm HLV kể từ đó tới nay. Mặc dù nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn với mức lương khủng nhưng HLV người Pháp quyết tâm thực hiện mục tiêu. Bây giờ, mục tiêu lớn nhất của Zidane sẽ là vô địch World Cup 2030 cùng ĐT Pháp trên cương vị HLV trưởng giống như người bạn Deschamps. Trước đó, ông thầy người Pháp sẽ cùng "Gà trống Gaulois" chinh chiến tại EURO 2028.

Trong buổi họp báo, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, Philippe Diallo tiết lộ họ đã sớm liên lạc với Zidane về vấn đề này. “Chúng tôi đã sớm chuẩn bị cho vấn đề này. Đầu tháng 2 năm ngoái, tôi gặp Zidane và nói chuyện về việc làm HLV trưởng của ĐT Pháp.

Kể từ đó tới nay, chúng tôi gặp nhau thêm vài lần để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đây là sự kết hợp của hai sự mong muôn. Chúng tôi mong muốn một người có khí chất, năng lực và được lòng người hâm mộ để dẫn dắt ĐT Pháp. Trong khi đó, Zidane luôn mơ ước làm “thuyền trưởng” của “Gà trống Gaulois”.

Trong khi đó, Zidane xác nhận đã từ chối rất nhiều lời đề nghị để chờ cơ hội này. “Tôi luôn mơ về vị trí này. Tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị của các CLB trong 5 năm qua nhưng tôi đã từ chối tất cả vì ĐT Pháp. Đây là điều duy nhất tôi muốn làm vào lúc này. Tôi sẽ làm mọi thứ để đội bóng giành chiến thắng”.

Zidane sẽ chính thức bắt đầu công việc trong đợt tập trung tháng 9 tới.