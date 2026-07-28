MU đi ngược xu hướng Ngoại hạng Anh, Carrick muốn thay đổi cuộc chơi

Xu thế “bóng chết” lên ngôi

Những xu hướng nổi bật của Ngoại hạng Anh mùa trước không khó để nhận ra. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngày càng đề cao các tình huống cố định, những pha tranh chấp tay đôi và yếu tố thể chất, trong khi khả năng kiểm soát trận đấu dường như không còn là ưu tiên hàng đầu.

Những quả phạt góc đã trở thành "vũ khí" nguy hiểm nhất của Arsenal, phản ánh phần nào xu hướng chiến thuật của Ngoại hạng Anh hiện nay

Khi ngày càng nhiều đội bóng áp dụng lối chơi kèm người, các trận đấu thường bị chia nhỏ thành 11 cuộc đối đầu cá nhân trên sân. Đội nào thắng nhiều pha tranh chấp hơn sẽ giành quyền kiểm soát không gian, kiếm được các tình huống cố định ở khu vực tấn công và từ đó gia tăng cơ hội giành chiến thắng. Nhà vô địch Arsenal ghi tới 18 bàn từ các tình huống phạt góc ở mùa giải 2025/26, qua đó thiết lập kỷ lục mới trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Kỷ lục này cũng phản ánh phần nào xu hướng chiến thuật của Premier League hiện nay.

Điều thường thiếu vắng ở Ngoại hạng Anh mùa trước là khả năng đưa trận đấu vào nhịp chơi theo ý muốn và duy trì quyền kiểm soát. Ngay cả Man City của Pep Guardiola, đội bóng từng là hình mẫu trong việc làm chủ tuyến giữa, cũng không ít lần gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận.

Cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh cũng được đánh giá đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở mùa giải trước. Không gian chơi bóng ngày càng bị thu hẹp, khiến những tiền vệ thiên về cầm bóng, phối hợp ngắn và điều tiết trận đấu gặp nhiều trở ngại hơn.

Nói cách khác, Ngoại hạng Anh hiện không còn là giải đấu đề cao quyền kiểm soát bóng như trước. Hai mùa giải trước, có bốn đội đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình trên 60% mỗi trận và sáu đội vượt mốc 58%.

Ở mùa giải vừa qua, chỉ Man City đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trên 60% (60,5%), trong khi chỉ có thêm Chelsea vượt mốc 58%. Điều đó phản ánh xu hướng rõ rệt: ngày càng ít đội bóng đặt trọng tâm vào việc kiểm soát bóng, thay vào đó ưu tiên những cuộc tranh chấp có thể quyết định cục diện trận đấu.

Carrick muốn thay đổi cuộc chơi

Chính vì vậy, những gì Carrick đang xây dựng tại MU càng trở nên đáng chú ý. Sau khi Casemiro rời đội theo dạng chuyển nhượng tự do, MU mất đi một tiền vệ giàu sức mạnh và khả năng tranh chấp. Tuy nhiên, kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Carrick lại tập trung nhiều hơn vào yếu tố kỹ thuật thay vì thể chất.

Tính đến thời điểm hiện tại, MU đã chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cả hai đều đã có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh nên sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi. Một trong những lý do khiến MU đưa họ về từ Chelsea và Aston Villa là bởi cả Santos lẫn Tielemans đều sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt cùng khả năng chuyền bóng đa dạng.

Cả Santos lẫn Tielemans đều đã có kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh

Đó cũng là định hướng xuyên suốt trong công tác chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford mùa hè này. Carrick muốn biến MU thành tập thể có khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, đồng thời làm chủ nhịp độ và tốc độ triển khai bóng. Ông cũng kéo Mason Mount xuống chơi ở vai trò tiền vệ lùi sâu nhằm phục vụ kế hoạch này.

Đây hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MU dưới thời Carrick ở mùa giải mới. Đây là kỳ chuyển nhượng đầu tiên ông có cơ hội tạo dấu ấn rõ nét lên đội hình, đồng thời cũng là giai đoạn tiền mùa giải đầu tiên để tập trung xây dựng những thay đổi về chiến thuật.

Không khó hiểu khi Carrick muốn xây dựng hàng tiền vệ theo đúng triết lý của mình. Khi còn thi đấu, cựu tiền vệ người Anh nổi tiếng với khả năng điều phối bóng và kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền, thay vì dựa vào sức mạnh hay khả năng tranh chấp. Đó cũng là nền tảng giúp MU khi ấy thường xuyên làm chủ quyền kiểm soát bóng.

Carrick cùng các cộng sự đang hướng tới mục tiêu xây dựng MU có khả năng kiểm soát thế trận ở mùa giải tới

Giờ đây, Carrick muốn các học trò tái hiện hình ảnh đó. Ngay cả khi dẫn dắt Middlesbrough ở Championship (hạng 2 của Anh), ông cũng xây dựng một đội bóng ưu tiên kiểm soát bóng và từng đưa Aidan Morris về để nâng cao chất lượng chuyền bóng. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Middlesbrough khi đó là khả năng kiểm soát thế trận không chuyển hóa thành sự sắc bén ở khu vực 1/3 cuối sân.

Thách thức dành cho Carrick lúc này là triết lý của ông đang đi ngược với xu hướng chung của Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh việc duy trì quyền kiểm soát bóng ngày càng trở nên khó khăn, MU vẫn quyết tâm xây dựng lối chơi xoay quanh khả năng làm chủ trái bóng và áp đặt thế trận.