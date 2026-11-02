Zverev chính thức lên số 1, "truyền nhân Nadal" tạo lịch sử tuổi 20 (Bảng xếp hạng tennis 2/11)

Zverev lên số 1 thế giới, Jodar tạo cột mốc lịch sử ở tuổi 20

Bảng xếp hạng ATP cập nhật ngày 2/11/2026 chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí dẫn đầu. Alexander Zverev vươn lên số 1 thế giới với 9.550 điểm, đẩy Jannik Sinner xuống vị trí thứ hai. Carlos Alcaraz tiếp tục đứng thứ ba, trong khi Rafael Jodar lần đầu góp mặt trong top 10 khi mới 20 tuổi.

Zverev có tuần đầu tiên giữ ngôi số 1 ATP

Zverev lần đầu giữ số 1 ATP dù bị trừ 200 điểm, chủ yếu do Sinner mất tới 1.000 điểm và chỉ còn 9.450 điểm. Alcaraz giữ vị trí thứ ba với 6.100 điểm, nhưng là một trong những tay vợt có mức tăng điểm đáng kể nhất tuần khi được cộng thêm 490 điểm nhờ chức vô địch Vienna Open.

Ben Shelton và Daniil Medvedev lần lượt giữ vị trí thứ tư, thứ năm. Flavio Cobolli đứng thứ sáu, còn Arthur Fils tăng một bậc lên hạng bảy với 3.525 điểm. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Pháp.

Ở nhóm cạnh tranh phía sau, Alex De Minaur tăng một bậc lên hạng chín với 3.410 điểm. Jodar cũng tiến một bậc, lần đầu chen chân vào top 10 với 3.209 điểm. Dù bị trừ 25 điểm, tài năng trẻ người Tây Ban Nha vẫn tạo dấu mốc đáng nhớ sau khoảng 10 tháng thi đấu chuyên nghiệp.

Novak Djokovic tăng một bậc lên vị trí thứ 11 với 3.140 điểm, còn Taylor Fritz đứng thứ 12. Đáng chú ý, Felix Auger-Aliassime tụt sáu bậc xuống hạng 13 sau khi mất 640 điểm. Alexander Bublik cũng giảm sáu bậc, rơi xuống vị trí thứ 26.

"Truyền nhân Nadal" Jodar lần đầu tiên giữ số 10 thế giới

WTA: Fernandez tăng 5 bậc, Mboko và Anisimova cùng tụt hạng

Ở bảng xếp hạng WTA, Elena Rybakina tiếp tục giữ ngôi số 1 với 8.099 điểm. Aryna Sabalenka đứng thứ hai với 6.485 điểm, còn Mirra Andreeva xếp thứ ba với 6.306 điểm. Ba vị trí dẫn đầu không thay đổi.

Biến động đáng chú ý nhất trong top 10 thuộc về Coco Gauff. Tay vợt người Mỹ tăng một bậc lên vị trí thứ tư, đẩy Jessica Pegula xuống hạng năm. Linda Noskova cũng tiến một bậc lên hạng tám, trong khi Iga Swiatek tụt xuống vị trí thứ chín.

Ở nhóm kế tiếp, Diana Shnaider tăng hai bậc lên hạng 11. Naomi Osaka và Alexandra Eala cùng tiến hai bậc, lần lượt đứng thứ 16 và 17. Đặc biệt, Leylah Fernandez có bước nhảy đáng kể nhất trong top 30 khi tăng năm bậc lên vị trí thứ 18.

Chiều ngược lại, Victoria Mboko và Amanda Anisimova cùng tụt năm bậc, lần lượt xuống hạng 20 và 22. Madison Keys giảm ba bậc xuống vị trí thứ 24.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Alexander Zverev (Đức) 29 +1 9.550 2 Jannik Sinner (Ý) 25 -1 9.450 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 6.100 4 Ben Shelton (Mỹ) 24 0 4.530 5 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.860 6 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 3.690 7 Arthur Fils (Pháp) 22 +1 3.525 8 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +1 3.430 9 Alex de Minaur (Úc) 27 +1 3.410 10 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 20 +1 3.209 11 Novak Djokovic (Serbia) 39 +1 3.140 12 Taylor Fritz (Mỹ) 29 +1 3.095 13 Felix Auger-Aliassime (Canada) 26 -6 2.875 14 Tommy Paul (Mỹ) 29 0 2.775 15 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 +6 2.580 16 Jakub Mensik (CH Séc) 21 0 2.545 17 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 -2 2.510 18 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 -1 2.375 19 Learner Tien (Mỹ) 20 -1 2.345 20 Francisco Cerundolo (Argentina) 28 -1 2.260 21 Luciano Darderi (Ý) 24 +2 2.200 22 Andrey Rublev (Nga) 29 0 2.085 23 Casper Ruud (Na Uy) 27 +2 2.035 24 Lorenzo Musetti (Ý) 24 +2 1.960 25 Karen Khachanov (Nga) 30 -1 1.940 26 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 -6 1.895 27 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +4 1.780 28 Alexander Blockx (Bỉ) 21 -1 1.665 29 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 29 -1 1.625 30 Alejandro Tabilo (Chile) 29 0 1.565

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA