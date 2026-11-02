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Zverev chính thức lên số 1, "truyền nhân Nadal" tạo lịch sử tuổi 20 (Bảng xếp hạng tennis 2/11)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

Bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 2/11 chứng kiến Zverev soán ngôi Sinner, Jodar lần đầu lọt top 10 ATP. Ở WTA, Leylah Fernandez tăng năm bậc, trong khi Mboko và Anisimova cùng tụt hạng.

  

Zverev lên số 1 thế giới, Jodar tạo cột mốc lịch sử ở tuổi 20

Bảng xếp hạng ATP cập nhật ngày 2/11/2026 chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí dẫn đầu. Alexander Zverev vươn lên số 1 thế giới với 9.550 điểm, đẩy Jannik Sinner xuống vị trí thứ hai. Carlos Alcaraz tiếp tục đứng thứ ba, trong khi Rafael Jodar lần đầu góp mặt trong top 10 khi mới 20 tuổi.

Zverev có tuần đầu tiên giữ ngôi số 1 ATP&nbsp;

Zverev có tuần đầu tiên giữ ngôi số 1 ATP 

Zverev lần đầu giữ số 1 ATP dù bị trừ 200 điểm, chủ yếu do Sinner mất tới 1.000 điểm và chỉ còn 9.450 điểm. Alcaraz giữ vị trí thứ ba với 6.100 điểm, nhưng là một trong những tay vợt có mức tăng điểm đáng kể nhất tuần khi được cộng thêm 490 điểm nhờ chức vô địch Vienna Open.

Ben Shelton và Daniil Medvedev lần lượt giữ vị trí thứ tư, thứ năm. Flavio Cobolli đứng thứ sáu, còn Arthur Fils tăng một bậc lên hạng bảy với 3.525 điểm. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Pháp.

Ở nhóm cạnh tranh phía sau, Alex De Minaur tăng một bậc lên hạng chín với 3.410 điểm. Jodar cũng tiến một bậc, lần đầu chen chân vào top 10 với 3.209 điểm. Dù bị trừ 25 điểm, tài năng trẻ người Tây Ban Nha vẫn tạo dấu mốc đáng nhớ sau khoảng 10 tháng thi đấu chuyên nghiệp.

Novak Djokovic tăng một bậc lên vị trí thứ 11 với 3.140 điểm, còn Taylor Fritz đứng thứ 12. Đáng chú ý, Felix Auger-Aliassime tụt sáu bậc xuống hạng 13 sau khi mất 640 điểm. Alexander Bublik cũng giảm sáu bậc, rơi xuống vị trí thứ 26.

"Truyền nhân Nadal" Jodar lần đầu tiên giữ số 10 thế giới&nbsp;

"Truyền nhân Nadal" Jodar lần đầu tiên giữ số 10 thế giới 

WTA: Fernandez tăng 5 bậc, Mboko và Anisimova cùng tụt hạng

Ở bảng xếp hạng WTA, Elena Rybakina tiếp tục giữ ngôi số 1 với 8.099 điểm. Aryna Sabalenka đứng thứ hai với 6.485 điểm, còn Mirra Andreeva xếp thứ ba với 6.306 điểm. Ba vị trí dẫn đầu không thay đổi.

Biến động đáng chú ý nhất trong top 10 thuộc về Coco Gauff. Tay vợt người Mỹ tăng một bậc lên vị trí thứ tư, đẩy Jessica Pegula xuống hạng năm. Linda Noskova cũng tiến một bậc lên hạng tám, trong khi Iga Swiatek tụt xuống vị trí thứ chín.

Ở nhóm kế tiếp, Diana Shnaider tăng hai bậc lên hạng 11. Naomi Osaka và Alexandra Eala cùng tiến hai bậc, lần lượt đứng thứ 16 và 17. Đặc biệt, Leylah Fernandez có bước nhảy đáng kể nhất trong top 30 khi tăng năm bậc lên vị trí thứ 18.

Chiều ngược lại, Victoria Mboko và Amanda Anisimova cùng tụt năm bậc, lần lượt xuống hạng 20 và 22. Madison Keys giảm ba bậc xuống vị trí thứ 24.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Alexander Zverev (Đức)

29

+1

9.550

2

Jannik Sinner (Ý)

25

-1

9.450

3

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

6.100

4

Ben Shelton (Mỹ)

24

0

4.530

5

Daniil Medvedev (Nga)

30

0

3.860

6

Flavio Cobolli (Ý)

24

0

3.690

7

Arthur Fils (Pháp)

22

+1

3.525

8

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

+1

3.430

9

Alex de Minaur (Úc)

27

+1

3.410

10

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

20

+1

3.209

11

Novak Djokovic (Serbia)

39

+1

3.140

12

Taylor Fritz (Mỹ)

29

+1

3.095

13

Felix Auger-Aliassime (Canada)

26

-6

2.875

14

Tommy Paul (Mỹ)

29

0

2.775

15

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

+6

2.580

16

Jakub Mensik (CH Séc)

21

0

2.545

17

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

-2

2.510

18

Brandon Nakashima (Mỹ)

25

-1

2.375

19

Learner Tien (Mỹ)

20

-1

2.345

20

Francisco Cerundolo (Argentina)

28

-1

2.260

21

Luciano Darderi (Ý)

24

+2

2.200

22

Andrey Rublev (Nga)

29

0

2.085

23

Casper Ruud (Na Uy)

27

+2

2.035

24

Lorenzo Musetti (Ý)

24

+2

1.960

25

Karen Khachanov (Nga)

30

-1

1.940

26

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

-6

1.895

27

Valentin Vacherot (Monaco)

27

+4

1.780

28

Alexander Blockx (Bỉ)

21

-1

1.665

29

Hubert Hurkacz (Ba Lan)

29

-1

1.625

30

Alejandro Tabilo (Chile)

29

0

1.565

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

0

8.099

2

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

6.485

3

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

6.306

4

Coco Gauff (Mỹ)

22

+1

5.763

5

Jessica Pegula (Mỹ)

32

-1

5.760

6

Elina Svitolina (Ukraine)

32

0

5.121

7

Karolina Muchova (CH Séc)

30

0

4.665

8

Linda Noskova (CH Séc)

21

+1

4.343

9

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

-1

4.188

10

Marta Kostyuk (Ukraine)

24

0

3.910

11

Diana Shnaider (Nga)

22

+2

3.238

12

Maja Chwalinska (Ba Lan)

25

-1

3.016

13

Iva Jovic (Mỹ)

18

-1

2.941

14

Elise Mertens (Bỉ)

30

0

2.540

15

Sorana Cirstea (Romania)

36

+1

2.386

16

Naomi Osaka (Nhật Bản)

29

+2

2.315

17

Alexandra Eala (Philippines)

21

+2

2.289

18

Leylah Fernandez (Canada)

24

+5

2.201

19

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

+1

2.168

20

Victoria Mboko (Canada)

20

-5

2.143

21

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

24

+1

2.017

22

Amanda Anisimova (Mỹ)

25

-5

1.963

23

Marie Bouzkova (CH Séc)

28

+1

1.959

24

Madison Keys (Mỹ)

31

-3

1.921

25

Jelena Ostapenko (Latvia)

29

+1

1.916

26

Anna Kalinskaya (Nga)

27

-1

1.913

27

Anastasia Potapova (Áo)

25

0

1.814

28

Emma Navarro (Mỹ)

25

0

1.794

29

Nikola Bartunkova (CH Séc)

20

0

1.711

30

Maria Sakkari (Hy Lạp)

31

0

1.682

Đỉnh cao tennis Paris Masters: "Truyền nhân Nadal" gặp thử thách, Musetti đại chiến Hurkacz
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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/zverev-chinh-thuc-len-so-1-truyen-nhan-nadal-t...

-02/11/2026 17:05 PM (GMT+7)
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