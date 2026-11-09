Arsenal “chấp” hàng công vẫn thống trị Ngoại hạng Anh, ai cản được Arteta?

Arsenal thắng liên tiếp, hàng thủ trở thành điểm tựa

Arsenal đang tạo ra một nghịch lý thú vị: lối chơi chưa thực sự cuốn hút nhưng đội bóng thành London ngày càng khó bị đánh bại. Chiến thắng 1-0 trước Hull City là lần thứ năm “Pháo thủ” thắng với tỷ số này trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Arsenal đạt những thông số ấn tượng trước Hull

Bàn thắng quyết định của Martin Odegaard ở phút 72 đến sau nỗ lực của Noni Madueke. Cú sút của cầu thủ chạy cánh người Anh bị thủ môn Konstantinos Tzolakis cản phá, tạo điều kiện để đội trưởng Arsenal đá bồi thành công.

Với 9 chiến thắng sau 10 trận, Arsenal cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất của chính mình trong lịch sử Premier League. Thầy trò HLV Mikel Arteta đã tạo khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu, sau khi Man City để thua 1-3 trên sân của Nottingham Forest. Tình thế càng trở nên đáng nói bởi đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp của “Man xanh” tại giải Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, Arsenal giữ sạch lưới 7/10 trận. Hàng phòng ngự kỷ luật, giàu sức chiến đấu đang trở thành vũ khí lợi hại nhất của họ. Chiều sâu đội hình cũng rất ấn tượng, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng thủ, nơi Ezri Konsa nổi lên như một trong những bản hợp đồng thành công nhất mùa giải.

Arsenal khởi đầu mùa giải này cực kỳ ấn tượng

Hàng công chưa sắc bén, Arteta chỉ ra điểm yếu

Dù liên tục chiến thắng, Arsenal vẫn khiến người hâm mộ lo lắng bởi khả năng ghi bàn. Đội bóng đã có tới 8 chiến thắng với cách biệt một bàn từ đầu mùa.

Trước Hull City, Arsenal tung ra 21 cú sút nhưng chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,09. Kai Havertz thậm chí không dứt điểm khi có cơ hội đối mặt thủ môn ngay trước giờ nghỉ.

HLV Arteta thừa nhận các học trò đôi khi quá cầu toàn trong những pha phối hợp ở khu vực cuối sân.

“Đôi khi tôi có cảm giác các cầu thủ đang cố gắng ghi một bàn thắng hoàn hảo trước những hàng phòng ngự lùi sâu. Arsenal cần tạo ra nhiều sự hỗn loạn hơn và phải mở tỷ số sớm hơn”, HLV người Tây Ban Nha nhận xét.

Ông nhấn mạnh Arsenal tạo đủ cơ hội để thắng đậm hơn nhưng thiếu hiệu quả, buộc phải liên tục gây sức ép cho đến khi phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương.

Thực tế, việc Arsenal không bổ sung được một ngôi sao tấn công đẳng cấp hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng hè vẫn để lại những dấu hỏi. Hãy tưởng tượng Vinicius Junior hoặc Julian Alvarez thi đấu phía trên một hệ thống phòng ngự chắc chắn như hiện tại. Arsenal có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn nhiều.

Hàng công Arsenal cần tận dụng cơ hội tốt hơn

Arsenal có thể bỏ xa đối thủ nếu hàng công bùng nổ

Khác với kỳ nghỉ quốc tế cuối tháng 9 - đầu tháng 10, khi Arsenal vừa thua Brighton 0-3, lần này thầy trò Arteta bước vào quãng nghỉ với tâm lý tích cực.

“Bước vào kỳ nghỉ quốc tế bằng chiến thắng là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với HLV và các cầu thủ. Chúng tôi biết mình vẫn có thể cải thiện ở nhiều khía cạnh”, Arteta khẳng định.

Điều đáng sợ với các đối thủ là Arsenal vẫn liên tục chiến thắng dù hàng công chưa đạt phong độ cao nhất. Họ không cần những màn trình diễn tấn công mãn nhãn để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, việc thường xuyên thắng với cách biệt tối thiểu cũng tiềm ẩn rủi ro. Chỉ một sai lầm cá nhân hoặc khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến Arsenal đánh rơi điểm số. Đó là lý do Arteta đặc biệt quan tâm tới việc cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Nếu duy trì khả năng phòng ngự kiên cường và tìm lại sự sắc bén trên hàng công, Arsenal có thể trở thành ứng viên áp đảo trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương Premier League.

Arsenal dù chưa hoàn hảo vẫn đủ sức dẫn đầu với cách biệt lớn. Nếu hàng công thực sự bùng nổ, phần còn lại của Ngoại hạng Anh có thể phải đối mặt với một cuộc đua vô địch mà họ thậm chí chẳng còn cơ hội bám đuổi.