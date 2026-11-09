Fernandes vẫn là linh hồn MU, ngôi sao lẻ loi không gánh nổi hàng thủ

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa ngày 8/11 khiến MU tiếp tục nằm trong nhóm xuống hạng Ngoại hạng Anh. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, nhưng Bruno Fernandes vẫn giúp đội chủ sân Old Trafford giành lại 1 điểm bằng bàn thắng, pha kiến tạo và những nỗ lực đến phút cuối.

Bruno dẫn dắt màn ngược dòng của MU

MU bị Aston Villa dẫn 0-2 chỉ sau 3 phút 40 giây, lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh họ nhận 2 bàn thua sớm đến vậy. Phút 16, Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Matheus Cunha bị phạm lỗi, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, MU tiếp tục rơi vào thế khó khi bị dẫn 2-4. Bruno vẫn tích cực tham gia tấn công, tìm cách tạo cơ hội cho đồng đội. Phút 89, đường chọc khe của anh đặt Mason Mount vào vị trí dứt điểm thuận lợi, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.

Đến phút 90+6, Bruno đá phạt góc để Patrick Dorgu đánh đầu gỡ hòa 4-4. Ở đợt tấn công cuối cùng, anh tiếp tục chuyền cho Mount thực hiện đường căng ngang, tiếc rằng không cầu thủ MU nào tận dụng được.

Thủ quân người Bồ Đào Nha kết thúc trận đấu với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, 6 cú sút và 4 đường chuyền tạo cơ hội. Anh liên tục tham gia vào những tình huống tấn công nguy hiểm dù MU phải rượt đuổi tỷ số trong phần lớn thời gian.

Hai trận liên tiếp ghi bàn khi MU bị dẫn trước

Ngày 3/11, Bruno cũng góp công lớn giúp MU đánh bại Roma 3-2 tại Champions League. Trong thế bị dẫn 0-2, anh ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 58, mở đầu cuộc ngược dòng trước khi Matheus Cunha hoàn tất chiến thắng bằng cú đúp.

Chỉ trong 6 ngày, tiền vệ 32 tuổi đã 2 lần ghi bàn khi MU đối mặt nguy cơ thất bại. Khả năng thực hiện penalty của Bruno cũng rất ổn định. Kể từ khi ra mắt Ngoại hạng Anh vào tháng 2/2020, anh ghi 28 bàn từ chấm 11 m, ngang thành tích của Mohamed Salah trong cùng giai đoạn.

Bruno chơi tốt, MU vẫn khốn đốn

MU đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh và nhận 30 bàn thua trên mọi đấu trường. Sau 10 vòng đầu tiên, đội bóng của Michael Carrick vẫn chưa có trận giữ sạch lưới nào.

Trước Aston Villa, hàng công ghi tới 4 bàn nhưng những sai lầm phòng ngự khiến MU phải chấp nhận chia điểm. Bruno cùng các đồng đội đã nhiều lần đưa đội bóng trở lại cuộc đua, song khả năng phòng ngự yếu kém liên tục khiến công sức của họ bị ảnh hưởng.

Bruno vẫn là chỗ dựa quan trọng của MU trong những thời điểm khó khăn. Nhưng khi hàng thủ liên tục để đối phương ghi bàn, ngay cả một trận đấu xuất sắc của thủ quân người Bồ Đào Nha cũng khó mang về chiến thắng.