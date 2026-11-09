Mỹ nhân gây sốt giải chạy bikini bãi biển, khoe vòng 1 "căng tràn nhựa sống"

Ployly Hitsi, người đẹp nổi tiếng trong cộng đồng chạy bộ Thái Lan, tiếp tục thu hút sự chú ý với những hình ảnh liên quan đến giải chạy bikini trên bãi biển. Sự kiện Pattaya International Bikini Beach Race 2026 vừa diễn ra cuối tháng 10 quy tụ hàng nghìn người tham gia, kết hợp thể thao, thời trang và không khí lễ hội Halloween sôi động.

Ployly Hitsi rực rỡ ở đường chạy bãi biển hôm 31/10

Người đẹp quen mặt của những giải chạy bikini

Ployly Hitsi là gương mặt không xa lạ với cộng đồng yêu thể thao Thái Lan. Cô từng gây chú ý khi tham gia Bikini Run Chanthaburi 2026 hồi tháng 3, nơi người đẹp nổi bật với phong cách năng động, khả năng khuấy động không khí và những khoảnh khắc vui vẻ bên các vận động viên phong trào.

Không chỉ xuất hiện tại các giải chạy, Ployly còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, sáng tạo nội dung và thường xuyên chia sẻ hình ảnh liên quan đến tập luyện thể thao.

Theo tờ Daily News của Thái Lan, người đẹp có tên thật là Kanthana Pinmaneenopparut, xuất thân từ Bangkok và tốt nghiệp Đại học Huachiew Chalermprakiet.

Ngoài chạy bộ, cô còn yêu thích Pilates, cưỡi ngựa và nấu ăn. Ployly cũng là một người hâm mộ Manchester United, chi tiết thú vị khiến cô nhận được sự quan tâm của những người yêu bóng đá.

Giải chạy bikini quy tụ hàng nghìn người

Pattaya International Bikini Beach Race 2026 diễn ra ngày 31/10 trên bãi biển Pattaya, đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của sự kiện. Ployly Hitsi đã trở thành một trong số cô nàng nổi bật nhất với bikini màu hồng ấn tượng trên đường chạy.

Giải đấu có cự ly 5km, xuất phát tại khu vực trước trung tâm thương mại Central Pattaya. Ban tổ chức dự kiến thu hút hơn 5.000 người chạy và khách tham quan đến từ hơn 30 quốc gia.

Điểm đặc biệt năm nay là sự kiện trùng dịp Halloween, mang chủ đề "Run the Wave. Own the Night", kết hợp chạy bộ trên cát, âm nhạc, trình diễn thời trang và các hoạt động giải trí ven biển.

Người tham gia có thể lựa chọn bikini, trang phục thể thao hoặc những bộ đồ hóa trang độc đáo.

Sau đường chạy còn có chương trình hòa nhạc và tiệc ánh sáng, biến khu vực bãi biển thành một không gian lễ hội náo nhiệt.

Ployly Hitsi và sức hút của người đẹp mê thể thao

Sức hút của Ployly không đơn thuần đến từ ngoại hình. Việc thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, duy trì tập luyện và xây dựng hình ảnh năng động giúp cô tạo được dấu ấn riêng trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn từng đăng trên Daily News, cô chia sẻ về sở thích chạy bộ, các hoạt động thể chất cũng như niềm yêu thích bóng đá.

Dù không phải vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, Ployly vẫn là một trong những gương mặt được chú ý trong cộng đồng chạy bộ phong trào tại Thái Lan.

Những sự kiện như Pattaya International Bikini Beach Race cho thấy chạy bộ ngày càng vượt khỏi khuôn khổ thi đấu thành tích, trở thành dịp giao lưu, thể hiện phong cách cá nhân và quảng bá du lịch. Với Ployly Hitsi, đây cũng là môi trường phù hợp để kết hợp hai niềm đam mê, thể thao và thời trang.

Những hình ảnh mới và đẹp của Ployly Hitsi