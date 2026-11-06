Nóng nhất thể thao sáng 6/11: Đối thủ chấn thương, Alcaraz nhận quà lớn ở Paris Masters

Alcaraz vào tứ kết Paris Masters, Berrettini bất ngờ rút lui

Carlos Alcaraz giành quyền vào tứ kết Paris Masters 2026 mà không cần thi đấu sau khi đối thủ Matteo Berrettini bất ngờ rút lui vì chấn thương cánh tay.

Alcaraz giành vé đi tiếp mà không cần thi đấu

Tay vợt người Italia xác nhận những cơn đau kéo dài nhiều ngày khiến anh không thể ra sân và sẽ tiến hành kiểm tra y tế để xác định mức độ chấn thương. Ban tổ chức Paris Masters cũng chính thức thông báo Alcaraz được đặc cách vào vòng tám tay vợt mạnh nhất.

Trước đó, Berrettini đánh bại Ugo Humbert 7-6, 7-5, còn Alcaraz vượt qua Alex Michelsen 7-6, 6-3. Tại tứ kết, ngôi sao Tây Ban Nha sẽ gặp người thắng trong cuộc đối đầu giữa Arthur Fils và Taylor Fritz.

McGregor tuyên bố rời UFC

Conor McGregor tiết lộ kế hoạch chuyển sang thi đấu quyền Anh tay trần tại BKFC sau khi hoàn thành trận đấu cuối cùng trong hợp đồng với UFC.

Võ sĩ người Ireland từng tái xuất tại UFC 329 sau 5 năm vắng bóng, nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận gặp Max Holloway khiến anh phải phẫu thuật.

McGregor dự kiến chỉ có thể trở lại vào mùa hè năm 2027. Anh đang cân nhắc tái đấu Holloway trước khi chia tay UFC.

Đáng chú ý, McGregor đã sở hữu cổ phần tại BKFC từ năm 2024 và nhiều lần bày tỏ mong muốn thử sức với hình thức thi đấu khốc liệt này.

Wilder đại chiến võ sĩ bất bại

Deontay Wilder sẽ đối đầu nhà vô địch Jai Opetaia trong trận quyền Anh hạng nặng thuộc sự kiện Tyson Fury gặp Anthony Joshua ngày 11/12 tại Cardiff, xứ Wales.

Wilder sở hữu thành tích 45 thắng, 4 thua, 1 hòa, trong đó có 43 chiến thắng bằng knock-out hoặc knock-out kỹ thuật. Cựu vô địch WBC vừa thắng hai trận liên tiếp để lấy lại phong độ.

Trong khi đó, Opetaia duy trì thành tích bất bại 31-0, từng giành đai hạng bán nặng của Zuffa Boxing. Võ sĩ Australia sẽ trở lại thi đấu hạng nặng lần đầu kể từ năm 2017.

Sao F1 Charles Leclerc lần đầu lên chức bố

Tay đua F1 Charles Leclerc và bà xã Alexandra Leclerc vừa chào đón con đầu lòng, bé gái Bianca, sinh ngày 3/11.

Leclerc (29 tuổi) và Alexandra (25 tuổi) kết hôn hồi đầu năm nay. Trong những tuần gần đây, tay đua người Monaco tranh thủ thời gian nghỉ giữa các chặng đua để chuẩn bị đón thành viên mới.

Tin vui đến ngay trước chặng Grand Prix São Paulo ngày 8/11. Hiện chưa rõ việc lên chức bố có ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu của ngôi sao F1 hay không.