Mỹ nhân diện bikini bộ lạc hoang dã, fan nam "đứng hình" tại giải chạy nội y

Không lựa chọn phong cách thể thao quen thuộc, người đẹp Thái Lan Beebell gây chú ý với bộ bikini mang cảm hứng bộ lạc, kết hợp khăn trùm đầu và những họa tiết trang trí độc đáo. Sự xuất hiện của cô gắn với Pattaya International Bikini Beach Race 2026, giải chạy bãi biển nổi tiếng vừa kỷ niệm 10 năm tổ chức.

Beebell gây chú ý với bikini phong cách bộ lạc, khăn trùm đầu và họa tiết trăng lưỡi liềm độc đáo tại Pattaya

Mỹ nhân hóa thân thành nữ chiến binh hoang dã

Giữa không khí sôi động của giải chạy bikini tại Pattaya, Beebell gây ấn tượng bằng phong cách thời trang khác biệt, mang hơi hướng những nữ chiến binh du mục trong các bộ phim phiêu lưu.

Theo hình ảnh được giới thiệu, người đẹp lựa chọn bikini hai mảnh tông màu da, kết hợp khăn trùm đầu màu nâu đất. Cách phối trang phục tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa bí ẩn, phù hợp không khí lễ hội Halloween của sự kiện.

Điểm nhấn trong tạo hình là những họa tiết trang trí trên khuôn mặt, đặc biệt là biểu tượng trăng lưỡi liềm ở giữa trán. Sự kết hợp giữa phong cách bộ lạc, màu sắc sa mạc và trang phục bãi biển giúp Beebell tạo nên diện mạo khác lạ.

Thay vì đơn thuần lựa chọn một bộ bikini nổi bật, người đẹp biến trang phục thành một ý tưởng hóa trang có chủ đề.

Beebell là ai, sức hút trên mạng xã hội lớn đến đâu?

Beebell có tên đầy đủ là Prapatsorn Theethatburee, một người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung người Thái Lan.

Cô sử dụng tài khoản Instagram, nơi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thời trang, đồ bơi và cuộc sống cá nhân.

Theo dữ liệu công khai trên trang tổng hợp Instagram Imginn, tài khoản của Beebell có khoảng 593.000 người theo dõi, cho thấy sức hút đáng kể trong cộng đồng mạng.

Ngoài Instagram, người đẹp còn hiện diện trên TikTok, Facebook và các nền tảng nội dung khác. Cô có trang tổng hợp liên kết riêng để người hâm mộ theo dõi hoạt động và liên hệ công việc.

Đáng chú ý, Beebell không phải vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Sức hút của cô chủ yếu đến từ hoạt động người mẫu, sáng tạo nội dung và phong cách thời trang cá tính.

Trước sự kiện, Beebell từng đăng bài giới thiệu giải chạy Pattaya International Bikini Beach Race 2026, kêu gọi người theo dõi đến gặp cô tại bãi biển Pattaya. Đây cũng là một trong những hoạt động có sự tham gia quảng bá của nhiều KOL và influencer Thái Lan.

Giải chạy bikini hơn 5.000 người, kết hợp lễ hội Halloween

Pattaya International Bikini Beach Race 2026 diễn ra ngày 31/10, đánh dấu lần tổ chức thứ 10 tại bãi biển Pattaya, Thái Lan.

Sự kiện có cự ly 5km, xuất phát trước trung tâm thương mại Central Pattaya. Ban tổ chức dự kiến đón hơn 5.000 người chạy và khách tham dự đến từ hơn 30 quốc gia.

Với chủ đề “Run the Wave. Own the Night”, giải đấu kết hợp chạy bộ, trình diễn trang phục, âm nhạc và các hoạt động Halloween.

Sau phần thi chạy là chương trình Glow Party cùng hòa nhạc trên bãi biển, góp phần biến sự kiện thể thao thành một lễ hội giải trí đặc sắc.

Trong không gian ấy, những người đẹp như Beebell có cơ hội thể hiện cá tính thời trang, đồng thời góp phần quảng bá sức hấp dẫn của phong trào chạy bộ tại Thái Lan.

Những hình ảnh mới và đẹp nhất của Beebell