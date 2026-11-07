Nóng nhất thể thao sáng 7/11: Pegula xin lỗi "Sharapova mới" sau sự cố nói xấu

“Sharapova mới” bị đồng nghiệp nói xấu

Trước thềm WTA Finals, bê bối bất ngờ xảy ra khi Jessica Pegula nói xấu “Sharapova mới” Mirra Andreeva ngay trên sóng trực tiếp. Tay vợt người Mỹ chê tay vợt người Nga đỏng đảnh khi thường xuyên nổi cáu với HLV Conchita Martinez. Pegula cũng cảm thấy “bớt tôn trọng” với Conchita vì bà dung túng cho hành động của Mirra. Sau đó, tay vợt người Mỹ đã gửi lời xin lỗi tới Andreeva và Conchita.

Pegula và Andreeva

Medvedev không muốn thi đấu tại ATP Finals

Trả lời phỏng vấn mới đây, Daniil Medvedev gây chú ý khi tiết lộ không muốn thi đấu tại ATP Finals sau khi sớm dừng bước tại Paris Masters. “Thành thật mà nói, tôi không muốn thi đấu nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi từ bây giờ nhưng không thể. Tôi bắt buộc phải tham dự giải đấu cuối cùng trong năm”.

Tyson Fury buông lời thương hại Wilder

Nói về trận đấu giữa Deontay Wilder và Jai Opetaia, Tyson Fury tỏ ra thương hại cho "The Bronze Bomber”. “Trận đấu này thật ngớ ngẩn nếu xét từ phía Deontay Wilder. Anh ta không nên góp mặt trên võ đài nữa. Thật đáng buồn khi người đã kiệt quệ hoàn toàn như vậy vẫn phải thượng đài. Đáng lẽ Wilder nên treo găng sau thất bại trước tôi”.

McIlroy bứt tốc sau án phạt

Tại giải golf Abu Dhabi Championship, cựu số 1 thế giới Rory McIlroy đã bị phạt thêm 2 gậy vào thành tích tổng do cố tình cải thiện vị trí bóng. Đây là động lực để golfer người Bắc Ireland bứt phá trong ngày thi đấu thứ hai. McIlroy giành được tới 11 cú birdie (hoàn thành hố đánh ít hơn 1 gậy so với tiêu chuẩn) và chỉ kém người dẫn đầu đúng 1 gậy.