U23 Việt Nam quyết tâm tạo khác biệt trước U23 Thái Lan ở giải quốc tế

Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 quy tụ các đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Tâm điểm của giải đấu là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Chiều ngày 9/11, HLV các đội tuyển đã tham dự cuộc họp báo trước giải đấu.

HLV và cầu thủ các đội tham dự họp báo trước giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho biết U23 Thái Lan mang tới Việt Nam một thế hệ mới, kết hợp với một số cầu thủ đã có kinh nghiệm. Nhà cầm quân của U23 Thái Lan nhấn mạnh: “Đây là bước đầu tiên để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Chúng tôi quan tâm đến khả năng các cầu thủ mới kết hợp với những gương mặt giàu kinh nghiệm trong cùng một đội”.

“Thi đấu cùng ba đối thủ chất lượng như Việt Nam, Qatar và Singapore sẽ là cơ hội tốt cho chúng tôi. Trận mở màn gặp Việt Nam rất đặc biệt và chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình”, HLV trưởng Thawatchai của U23 Thái Lan chia sẻ.

Bên phía U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đội tuyển hiện tập hợp 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước, trong đó có sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ vừa tham dự ASIAD và những gương mặt mới. Ông Vinh chia sẻ: “Chúng tôi mong đây là thế hệ mới cho U23 Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu, thể hiện vì màu cờ sắc áo, cống hiến và xây dựng một đội tuyển U23 tốt nhất trong tương lai”.

HLV Đinh Hồng Vinh trả lời họp báo.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết mục tiêu của U23 Việt Nam không chỉ là thi đấu tại giải lần này mà còn tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu năm 2027, vòng loại U23 châu Á và xa hơn là hướng tới Olympic. Do thời gian chuẩn bị ngắn, ban huấn luyện đã bổ sung lực lượng sau khi một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương.

Thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam thừa nhận đội tuyển mới tập trung trong thời gian ngắn nên ưu tiên hàng đầu là tạo sự gắn kết. Toàn đội sẽ nỗ lực tận dụng buổi tập cuối để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, đồng thời hướng tới mục tiêu giành 3 điểm trước U23 Thái Lan.

HLV trưởng U23 Qatar Jose Angel Ziganda Lacunza đánh giá giải đấu là cơ hội để các cầu thủ có thêm thời gian tập luyện, thi đấu và hiểu rõ năng lực của chính mình. Trong khi đó, U23 Singapore xem đây là dịp hoàn thiện đội hình, phát triển cầu thủ trẻ và tích lũy kinh nghiệm qua những trận đấu với các đối thủ mạnh.

Cuộc đối đầu U23 Việt Nam - U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku, mở màn cho giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026.