Gã bán rượu vô danh từng đấm ngã huyền thoại boxing Muhammad Ali là ai?

15 hiệp đấu đẫm máu và cú đấm địa chấn khiến nhà vua đo sàn

Bước vào trận tranh đai vô địch hạng nặng thế giới vào tháng 3 năm 1975, thế giới quyền anh đều tin rằng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng tiếp theo cho nhà vô địch tuyệt đối Muhammad Ali.

Chuck (bên trái) từng đấm gục được Ali (bên phải)

Đối thủ của ông là Chuck Wepner, một võ sĩ bán thời gian kiêm nhân viên bán rượu 36 tuổi đến từ New Jersey. Với biệt danh "The Bayonne Bleeder" (võ sĩ đấm máu vùng Bayonne) do gương mặt rất dễ chảy máu khi thi đấu, Wepner bị đánh giá thấp tới mức các nhà cái ra tỷ lệ cược đặt 1 ăn 40 cho cơ hội chiến thắng của ông.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại võ đài đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử thể thao. Địa chấn thực sự bùng nổ ở hiệp đấu thứ 9 khi Chuck Wepner tung một cú đấm hiểm hóc bằng tay phải trúng vào mạn sườn của Muhammad Ali. Cú đòn khiến nhà vô địch vĩ đại mất thăng bằng và ngã rớt xuống sàn đấu.

Dù Ali liên tục phân trần rằng ông bị đối thủ giẫm lên chân, trọng tài vẫn chính thức công nhận đó là một cú đo sàn. Khoảnh khắc này đưa Wepner vào lịch sử khi trở thành một trong số bốn người hiếm hoi từng đấm ngã được Ali trong sự nghiệp.

Dù phải chịu một loạt đòn phản công nặng nề từ Ali trong các hiệp sau dẫn đến gãy mũi và rách sâu ở vùng mắt, gã thách đấu vô danh vẫn bám trụ kiên cường trên đôi chân của mình. Trận đấu chỉ khép lại bằng một chiến thắng knock-out kỹ thuật dành cho Ali khi thời gian của hiệp đấu cuối cùng (hiệp 15) chỉ còn đúng 19 giây.

Chuck cuối cùng vẫn thất bại trước Ali nhưng tinh thần chiến đấu của ông đã được khán giả ghi nhận

Sự thật ngỡ ngàng phía sau sự ra đời của huyền thoại điện ảnh "Rocky"

Sự thật ngỡ ngàng phía sau trận đấu này chính là sự ra đời của một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Ngồi trong rạp chiếu phim tại Los Angeles để theo dõi trực tiếp trận đấu qua màn hình closed-circuit, nam diễn viên vô danh và đang khánh kiệt lúc bấy giờ là Sylvester Stallone đã bị lay động mạnh mẽ.

Chứng kiến đám đông từ chỗ cổ vũ Ali chuyển sang hô vang tên "Chuck! Chuck! Chuck!", Stallone lập tức trở về nhà và hoàn thành kịch bản phim Rocky chỉ trong ba ngày. Câu chuyện về gã bán rượu suýt lật đổ nhà vua boxing đã chính thức khai sinh ra loạt phim kinh điển về võ sĩ Rocky Balboa sau này.

Câu chuyện về gã bán rượu suýt lật đổ nhà vua boxing đã chính thức khai sinh ra loạt phim kinh điển về võ sĩ Rocky Balboa

Dù sau đó Wepner từng đâm đơn kiện Stallone về việc sử dụng câu chuyện cuộc đời mình và nhận được một khoản bồi thường thỏa thuận, mối quan hệ giữa các nhân vật lịch sử vẫn khép lại trong êm đẹp. Sau những hận thù trên võ đài, Chuck Wepner và cố huyền thoại boxing Muhammad Ali đã gạt bỏ mọi mâu thuẫn để duy trì một tình bạn tri kỷ, đầy sự tôn trọng lẫn nhau cho đến ngày Ali qua đời.