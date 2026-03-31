Nóng nhất thể thao tối 31/3: Ngôi sao Trung Quốc gia nhập LPB Ninh Bình

Ngôi sao Trung Quốc gia nhập LPB Ninh Bình

LBP Ninh Bình đã có ngoại binh mới cho giải vô địch quốc gia các CLB 2026 khi ký hợp đồng với ngôi sao người Trung Quốc Wang Yizhu. Cầu thủ cao 1m87 với sức bật 3m10 này sinh năm 2001 và đang khoác áo CLB hàng đầu của giải Trung Quốc, Tianjin Bohai Bank. Wang Yizhu đã có kinh nghiệm chinh chiến các giải quốc tế khi thi đấu tại Nations League 2022 & 2024, giải vô địch châu Á 2019 & 2023 lẫn giải Vô địch thế giới 2022.

Phản ứng của Alcaraz khi Sinner vô địch Miami Open

Jannik Sinner vừa hoàn thành cú đúp danh hiệu tại Indian Wells và Miami Open, qua đó áp sát Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP. Nhiều người muốn biết cảm xúc của Carlitos với những chiến thắng liên tiếp của "kỳ phùng địch thủ". Alcaraz cũng rất chủ động cho người hâm mộ biết cảm xúc của mình. Đó là một lời chúc mừng ngắn gọn trên trang cá nhân. "Chúc mừng Jannik Sinner cùng đội ngũ của mình đã giành cú đúp Sunshine nhé".

"Chiến thần" Ngannou gửi lời động viên tới Israel Adesanya

Cựu vô địch hạng nặng của UFC, Francis Ngannou vừa gửi lời động viên tới bạn thân Israel Adesanya sau trận thua trước Joe Pyfer tại sự kiện UFC Seattle. "Chứng kiến Izzy (tên thân mật của Adesanya) thua trận thực sự làm tim tôi tan vỡ. Đó là sự vô tình của môn thể thao này. Dù bạn đã làm mọi thứ, nó vẫn quay lưng lại với bạn. Izzy đã chơi rất tốt trong hiệp đầu tiên và tôi nghĩ cậu ấy đã trở lại. Tuy nhiên, Chúa lại có kế hoạch khác. Tôi chỉ còn có thể tưởng tượng việc vực dậy sau thất bại này khó khăn đến mức nào".

John Cena tái xuất tại WWE

Trong video mới đăng tải trên mạng xã hội, huyền thoại của làng WWE, John Cena xác nhận sẽ góp mặt tại sự kiện WrestleMania 42 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4 tại Las Vegas. Tuy nhiên, lần trở lại này của huyền thoại người Mỹ hơi đặc biệt bởi John Cena sẽ sắm vai người dẫn chương trình chứ không phải võ sĩ. Hiện tại, John Cena đang đóng phim "One Attempt Remaining" của Netflix.

Phúc Huỳnh quyết định không dự PPA Tour Hà Nội

Tay vợt đơn nam số một Việt Nam trong bộ môn pickleball, Phúc Huỳnh vừa có quyết định gây sốc khi xin rút lui khỏi giải PPA Tour Hà Nội. Đây là giải đấu quy tụ rất nhiều tay vợt hàng đầu thế giới trong bộ môn pickleball. Theo chia sẻ từ Phúc Huỳnh, lý do là tới từ cá nhân của tay vợt này khi không muốn ủng hộ chuyện độc quyền và muốn kết nối và giao lưu mở. Trước đó, Phúc Huỳnh từng giành 2 chức vô địch nội dung đơn nam trong hệ thống giải PPA Tour 2025.

VĐV cầu lông Nhật Bản tiết lộ sau chấn thương

Trong trận chung kết đôi nam nữ tại giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội mới đây, tay vợt Nami Matsuyama đã dính chấn thương nặng ngay trên sân. Sau khi nhập viện, tay vợt người Nhật Bản tiết lộ thêm tình hình. "Tôi thấy cảm giác tiếc nuối và thất vọng khi lần này phải rút lui khỏi Vietnam IC. Sau khi trở về Nhật Bản, tôi sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết và sẽ cập nhật lại ngay khi biết rõ hơn về tình trạng của mình".