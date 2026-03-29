Nóng nhất thể thao sáng 29/3: Lộ kế hoạch "ăn 4" giải đất nện của Alcaraz

Lộ kế hoạch "ăn 4" giải đất nện của Alcaraz

Mới đây, trang Marca (Tây Ban Nha) đã bất ngờ tiết lộ kế hoạch chuẩn bị và thi đấu của Carlos Alcaraz ở mùa giải đất nện 2026. Theo đó, tay vợt số 1 thế giới sẽ trở lại tập luyện tại Murcia vào đầu tuần tới, trước khi tham dự Monte Carlo (5/4 - 12/4). Đây là 1 trong 3 giải Masters 1000 mà Alcaraz dự định tham dự, bên cạnh Madrid Open (22/4 - 3/5), Rome Open (6/5 - 17/5). Xen kẽ các giải đấu này là ATP 500 Barcelona Open (13/4 - 19/4).

Năm ngoái, "Tiểu Nadal" vô địch Monte Carlo và Italian Open, về nhì Barcelona Open nhưng rút lui khỏi Madrid Open. Sau chuỗi 4 giải đấu này, anh sẽ hướng tới mục tiêu lớn nhất là Roland Garros, diễn ra từ 24/5 đến 7/6.

Thầy cũ vẫn tin Djokovic có thể đoạt Grand Slam thứ 25

Trả lời phỏng vấn Sport Klubb, Goran Ivanisevic, HLV cũ của Novak Djokovic giai đoạn 2019-2024 khẳng định mọi người không thể nói "không bao giờ" khi bàn về khả năng Nole có thể đoạt Grand Slam thứ 25:

“Nếu không làm việc với Novak, có lẽ tôi đã nói điều đó là không thể. Nhưng kể từ khi tôi biết cậu ấy và theo dõi cậu ấy trong 5 năm, những từ 'tôi không thể' và 'bất khả thi' không tồn tại với cậu ấy. Bạn không bao giờ có thể gạt cậu ấy ra khỏi cuộc chơi".

Jake Paul sắp tái xuất võ đài

Trả lời Sky Sports, Jake Paul tiết lộ anh đang nhắm tới việc trở lại võ đài boxing vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Lần cuối Jake Paul thượng đài là vào tháng 12 năm ngoái, thời điểm anh hứng chịu thất bại knock-out trước nhà cựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua ở hiệp 6, thậm chí bị gãy xương hàm.

Verstappen hé lộ lí do "đuổi" nhà báo

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Viaplay (Hà Lan), Max Verstappen đã hé lộ lí do yêu cầu nhà báo Giles Richards của tờ Guardian rời khỏi buổi họp báo trước thềm Japanese GP. Theo đó, ở chặng đua cuối mùa 2025, nhà báo này từng chất vấn Verstappen về hành động cố ý đâm vào xe của George Russell ở Spanish GP, thậm chí có hành động được cho là "cười đểu" cựu vô địch F1.

“Tôi nghĩ mình đã trả lời câu hỏi đó đến 20 lần rồi. Vấn đề không nằm ở câu hỏi. Nhưng sau chặng đua cuối, khi bạn hỏi câu hỏi đó và bắt đầu cười nhạo vào mặt tôi, và rõ ràng là bạn có ý đồ xấu, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng. Khi bạn không tôn trọng tôi, tôi không cần phải tôn trọng bạn", Verstappen tuyên bố.