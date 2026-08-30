Nóng nhất thể thao sáng 30/8: Alcaraz noi gương Federer và Nadal để mơ vô địch US Open

Alcaraz noi gương Federer và Nadal để tái xuất ở US Open

Alcaraz đã không thi đấu đơn kể từ giải Barcelona Open, khi anh dính chấn thương cổ tay nghiêm trọng. Sau đó, ngôi sao này bỏ lỡ Roland Garros, Wimbledon và hầu hết các giải đấu trên sân cứng ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Toronto và Cincinnati.

Alcaraz có sự tự tin cao độ

Hiện tại, Alcaraz tái xuất ở US Open và cho biết Federer và Nadal chính là động lực để bản thân trở lại: "Tôi đủ khả năng để lại giành danh hiệu sau khi chấn thương. Tôi nghĩ nhiều người đã chứng minh điều đó. Federer, Nadal và nhiều người khác đã cho thấy điều đó là khả thi. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững niềm tin rằng chúng tôi cũng có thể làm được điều đó".

Federer công nhận Djokovic vĩ đại nhất làng quần vợt

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Floyd Mayweather bị đổ lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của Pacquiao

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