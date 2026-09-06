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Nóng rực bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City bảo toàn ngôi đầu, Hull City vượt Arsenal

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City

Man City tạm thời duy trì được ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau khi đánh bại Coventry ở vòng 3.

   

Man City có ngày thi đấu không hề dễ dàng khi tiếp đón tân binh Coventry. Họ ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Haaland, nhưng đó lại là tất cả những gì "The Citizens" làm được ở trận này. 

Haaland mang đến khác biệt cho Man City

Haaland mang đến khác biệt cho Man City

Thật may cho Man City khi Coventry cũng chẳng thể ghi bàn. Do vậy, đoàn quân HLV Maresca thắng chung cuộc 1-0. Kết quả đó giúp nửa xanh thành Manchester bảo toàn ngôi đầu Ngoại hạng Anh khi họ có 9 điểm trong tay. 

Man City có thể mất ngôi đầu nếu Arsenal thắng Chelsea với khoảng cách từ 2 bàn trở lên. 2 đội bóng này gặp nhau vào 22h30, ngày 6/9. Hiện "Pháo thủ" có 6 điểm, còn hiệu số bàn thắng - bàn thua không kém nhiều Man City (+4 so với +5).

Trong khi đấy, Hull City đang tiếp tục khiến tất cả bất ngờ. Tân binh của giải Ngoại hạng Anh có được trận hòa 0-0 trước Aston Villa, qua đó tạm vươn lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal. Họ hiện có 7 điểm trong tay, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm. 

Nhìn sang Aston Villa, họ xếp hạng 17 Ngoại hạng Anh sau trận hòa Hull City. Đội chủ sân Villa Park mới có điểm số đầu tiên trong mùa bóng mới. 

Cùng xếp hạng 17 với Aston Villa chính là Tottenham. Spurs hòa 0-0 Nottingham Forest để chấm dứt chuỗi trận thua trước đó. "Gà trống" thành London tiếp tục gây thất vọng dù cho đã chi hàng trăm triệu bảng ở phiên chợ hè 2026.

Nửa trên của bảng xếp hạng&nbsp;Ngoại hạng Anh

Nửa trên của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nóng rực bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City bảo toàn ngôi đầu, Hull City vượt Arsenal - 3Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

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Arsenal - Chelsea 06.09

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Arsenal
Chelsea
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Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Suýt có bàn gỡ hòa (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Suýt có bàn gỡ hòa (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 3) Man City suýt bị gỡ hòa nhưng Donnarumma đã cứu thua thành công.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2026 00:50 AM (GMT+7)
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